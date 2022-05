Sabato mattina a forti tinte azzurre sulle colline del Mugello in occasione della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2022, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP . Sono ben quattro infatti i piloti italiani capaci di qualificarsi direttamente in Q2, chiudendo nella top10 della classifica combinata.

Francesco Bagnaia si conferma il favorito principale per la pole position e stampa il miglior tempo assoluto del weekend toscano in 1’45″393, mettendo nel mirino il record della pista (1’45″187) con la sua Ducati GP22 in vista delle qualifiche pomeridiane. In generale la FP3 si è rivelata quasi trionfale per la casa di Borgo Panigale, che ha piazzato addirittura sei moto nelle prime sette posizioni.

Da applausi dunque la prestazione dell’Aprilia ed in particolare di Aleix Espargarò, unico in grado di inserirsi tra le Rosse con un fantastico secondo posto sul giro secco a 276 millesimi dalla vetta. Alle spalle del 32enne catalano troviamo infatti le Ducati di Luca Marini (3° a 0.369), Johann Zarco (4° a 0.374), Marco Bezzecchi (5° a 0.460), Enea Bastianini (6° a 0.467 con scivolata nel finale alla Bucine) e Jorge Martin (7° a 0.486).

Completano il quadro dei primi 10 ed evitano il Q1 anche le Honda di Pol Espargarò e di Takaaki Nakagami, oltre alla Yamaha del leader iridato Fabio Quartararo (decimo a 639 millesimi dalla testa). Il francese si è salvato per soli 28 millesimi nei confronti dell’Aprilia di Maverick Vinales e di 32 sulla Suzuki di Alex Rins. Esclusi al momento dal Q2 diversi big come Jack Miller (15° con la Ducati), Joan Mir (16° con la Suzuki) e Marc Marquez (addirittura 21° ed in grande affanno con la Honda).

CLASSIFICA FP3 GP ITALIA 2022 MOTOGP

1 63 F. BAGNAIA 1:45.393

2 41 A. ESPARGARO +0.276

3 10 L. MARINI +0.369

4 5 J. ZARCO +0.374

5 72 M. BEZZECCHI +0.460

6 23 E. BASTIANINI +0.467

7 89 J. MARTIN +0.486

8 44 P. ESPARGARO +0.487

9 30 T. NAKAGAMI +0.606

10 20 F. QUARTARARO +0.639

