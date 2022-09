Marc Marquez riassapora Tre anni dopo l’ultima pole position, al secondo GP al rientro dopo la terza operazione alla martoriata spalla infortunata nell’estate del 2020riassapora il dolce gusto di partire davanti a tutti nella classe regina. A otto giorni esatti dal rientro ufficiale nel weekend di gara ad Aragon, il Cabroncito sfrutta al meglio le condizioni di bagnato e regala alla Honda un risultato che infonde morale e nobilita un’annata finora tremenda per la casa alata, che dopo 16 gare è ancora a secco di vittorie ed è a digiuno di podi addirittura dal 6 marzo 2022 ( 3° posto di Pol Espargaro nel GP inaugurale del Qatar ).

Un segnale importante per il fuoriclasse spagnolo che ha sfruttato al massimo la chance che il meteo gli ha offerto e ha dominato la scena pennellando traiettorie impeccabili, guida rotonda e stampando un 1’55”214 che gli consegna una pole (che mancava da ben 1071 giorni, dal GP del Giappone 2019) e che infonde fiducia in vista della gara asciutta di domenica.

Sono molto contento; è solo una pole position su circuito bagnato, ma in un momento così è tutto importante per me, per la Honda, per tutto lo staff. Domani la gara sull’asciutto sarà completamente diversa. Ho guidato molto bene oggi, negli ultimi anni sul bagnato mi trovavo bene ma mai quanto oggi; è la prima volta che ho guidato proprio come volevo. Oggi è andata così e ne sono molto contento, festeggeremo questa pole perché è importante, poi domani vedremo come andrà. Zarco dice che l'ho ostacolato nel finale? Ne abbiamo discusso, mi ha chiesto come mai avessi scelto di mettermi dietro Luca Marini; in realtà dove ho sbagliato è stato in curva 1, anche se non sono andato completamente fuori traiettoria, e poi sono rientrato dietro Luca. Non sapevo chi avessi dietro, in quel caso per non andare fuori pista ho staccato tardi, non avevo altra scelta. Zarco non è d’accordo perché a seguito di quanto accaduto si è ritrovato in una scia che non voleva, e non ha staccato come avrebbe voluto. Poi ha fatto riferimento ad Aragon, alla carena in curva 5 che ha dato fastidio, ma non sapevo di averla lì, non ne ero consapevole. Abbiamo parlato e adesso è tutto risolto. Che cosa aspettarsi in una gara asciutta? Sull’asciutto sarebbe stato troppo difficile conquistare la prima o la seconda fila, l’obiettivo realistico era una posizione in terza o in quarta fila. Domani, se si gareggerà sull’asciutto, arriveranno da dietro i piloti forti, poi vedremo come finirà. La pioggia mi ha aiutato tanto oggi, avevo uno stile di guida pulito, gestendo il tutto come volevo io. Fisicamente non sono ancora al meglio, spero di poter raggiungere una forma fisica adeguata per il braccio; l’importante è avere stimoli, energia, per me e per tutti".

Zarco: 2° posto amaro, Marquez nell’ultimo giro mi ha dato fastidio

Se Marquez si gode il ritorno in pole position, chi mastica un po’ amaro è Johann Zarco, altro grande specialista del bagnato e che con la sua Ducati scatterà dalla seconda casella in griglia.

Peccato per il secondo posto, centrare un’altra pole position sarebbe stato bello, anche per la strategia che abbiamo messo in atto, ovvero tornare ai box per cambiare le gomme. Nel primo tentativo ho esitato un po’ troppo e non sono stato perfetto. Nel secondo, invece, ho trovato un po’ di traffico, diciamo che Marc Marquez mi ha dato fastidio. Anche per questo non ho un sorriso pieno”.

Più soddisfatto invece Brad Binder, capace di arpionare all’ultimo tentativo la prima fila con la KTM

Sicuramente è stato più facile di quanto ho vinto in Austria sotto l’acqua con le gomme da asciutto, perché stavolta avevo le rain! Sono molto felice di poter partire dalla terza posizione domani, non mi era mai capitato di partire dalla prima fila da quando corro in MotoGP. Di solito non vado molto bene sul bagnato, invece stavolta mi sono sentito molto bene. Sono riuscito a spingere forte alla fine della sessione ed è stata quella la chiave per ottenere questo fantastico risultato”.

