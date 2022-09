Pecco Bagnaia, impantanato nelle retrovie dopo esagera in staccata, perde l'anteriore e scivola sulla ghiaia gettando al vento punti importanti in chiave campionato e soprattutto tornando ad inanellare il quinto zero della stagione, dopo quelli rimediati in Qatar all’esordio, a Le Mans, al Montmelò e al Sachsenring il 19 giugno scorso. Un erroraccio che complica i piani di rimonta dell’alfiere di Borgo Panigale che quando mancano 4 gare alla fine del Mondiale si trova a dover recuperare un margine di 18 lunghezze su un Fabio Quartararo, che in una domenica opaca e trascorsa a barcamenarsi a centro gruppo può comunque sorridere per questo omaggio di Pecco e della Ducati. Il Gran Premio del Giappone era iniziato sotto una cattiva stella già dal sabato per, impantanato nelle retrovie dopo una delle peggiori qualifiche del suo ruggente 2022 è però alla domenica che si è materializzato l’incubo per il pilota piemontese che - mentre tentava di ricucire una gara complicatissima – nel tentativo di attaccare Quartararo per l’ottava posizione,e soprattutto tornando ad inanellare il quinto zero della stagione, dopo quelli rimediati in Qatar all’esordio, a Le Mans, al Montmelò e al Sachsenring il 19 giugno scorso. Un erroraccio che complica i piani di rimonta dell’alfiere di Borgo Panigale che quando mancano 4 gare alla fine del Mondiale si trova a dover recuperare un margine di 18 lunghezze su un Fabio Quartararo, che in una domenica opaca e trascorsa a barcamenarsi a centro gruppo può comunque sorridere per questo omaggio di Pecco e della Ducati.

Il quinto zero della stagione rischia di costargli caro

Un vero peccato per Pecco, che non ha mai trovato il feeling in questa gara, scattato dalla quarta fila nella prima parte di gara ha sofferto da matti a trovare ritmo con la stessa configurazione di moto e scelta di gomme che ha permesso al compagno di squadra Jack Miller di rimontare dalla seconda fila e stravincere la gara . Dopo aver battagliato a lunga con Bastianini ed essere risalito fino al 9° posto a tre giri dalla fine nelle ultime due tornate con Quartararo a tiro si è lasciato ingolosire dalla chance di rosicchiare qualche punticino al rivale per il mondiale. L’azzardo però non ha pagato dazio perché nel tentativo di sorpasso, Pecco sbaglia l’ingresso in staccata e rimedia una caduta che complica i piani di rimonta per il titolo iridato.

La classifica del mondiale a 4 gare dalla fine

1.QUARTARARO (Yamaha) 219 punti 2. BAGNAIA (Ducati) 201 punti 3. A. ESPARGARO (Aprilia) 194 punti 4. BASTIANINI (Ducati Gresini) 170 punti

Bagnaia ci ha provato, ha visto la preda a tiro e ha provato a batterlo per lanciargli un segnale ma perché prendersi rischi così grandi quando sul piatto c’è solo un misero punto? Ai posteri l’ardua sentenza ma Dall’Igna, team principal di Ducati Corse, ai microfoni di Sky Sport a caldo lo assolve: “E’ lo spirito dei campioni quello di provarci sempre, non si può condannarlo per averci provato...". Ora l’unica consolazione è che fra sette giorni in Thailandia si ricorre di nuovo. Anche se altri errori non sono più ammessi.

