Valentino Rossi ha chiuso mestamente il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Portimao. Il Dottore, scattato dalla 17ma casella sulla griglia di partenza, è riuscito a recuperare grazie a un buon passo ed era risalito fino all’undicesima posizione, dopo aver effettuato un sorpasso sul fratello Luca Marini . A quel punto, però, il nove volte Campione del Mondo è scivolato e ha concluso la gara nella sabbia, portando a casa zero punti come gli era già successo nell’ultima gara.

L’alfiere della Yamaha Petronas stava girando su tempi molto vicini a quelli del leader Fabio Quartararo, ma purtroppo un errore lo ha tradito e il suo fine settimana in terra lusitana è terminato nel peggior modo possibile. Il 42enne, che da queste gare deve capire se proseguire la propria carriera anche il prossimo anno, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport:

Gran Premio del Portogallo Moto2: Lowes cade! Vince Raul Fernandez, 6° Bezzecchi 2 ORE FA

Stavo meglio in gara, dopo le qualifiche abbiamo migliorato il setting sulla moto e avevo un buon passo. Ho commesso un errore in curva 1 e poi ho perso tempo per sorpassare mio fratello Luca. Purtroppo poi sono caduto ed è un peccato perché potevo fare dei punti.

Il centauro di Tavullia si è proiettato anche sul prosieguo della stagione e traspare un po’ di ottimismo dalle sue parole, nonostante sia incappato in due “zero” consecutivi: “Con le gomme dure ero veloce, ho fiducia per il futuro. Ho migliorato il setting in frenata e la dura davanti mi dava migliori sensazioni. Mi spiace per l’errore che ho commesso perché davvero potevo fare una bella gara, non ero lontano dal gruppetto che poi si è giocato il podio”.

Il momento non è comunque dei più facili per Valentino Rossi, che comunque non molla la presa: “Dobbiamo tenere alte le motivazioni, sono partito molto indietro ma potevo fare una bella gara. Le prossime gare sono favorevoli, secondo me possiamo crescere”.

Valentino Rossi, 42 anni di una leggenda non ancora sazia

Gran Premio del Portogallo Le pagelle del GP: grande Quartararo, bene Bagnaia e Marquez 2 ORE FA