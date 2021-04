Stessa storia, stesso mare. Il britannico Sam Lowes allunga la sua striscia di pole position conquistate nella classe Moto2, raggiungendo quota tre consecutive in questo campionato 2021.

Sulla pista di Portimao (Portogallo), sede del terzo round iridato, l’alfiere dell’Elf Marc VDS Racing Team si è dimostrato il più veloce con il crono di 1’42″901 a precedere l’australiano Remy Gardner (Red Bull Ktm Ajo) di 0″023 e lo spagnolo Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) di 0″174. Lowes, tra l’altro, si è potuto permettere anche una scivolata nell’ultima fase della Q2 in curva-10 e per sua fortuna senza alcuna conseguenza.

Nel gruppo della top-10 troviamo poi il giapponese Ai Ogura (+0″220), in quarta piazza sulla Kalex del Team Asia, davanti a Marco Bezzecchi a 0″269 dal leader (SKY Racing Team VR46), allo spagnolo Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) a 0″358, all’altro iberico Albert Arenas (Solunion Aspar Team) a 0″403, all’americano Joe Roberts (Italtrans Racing Team) a 0″413, allo spagnolo Aron Canet (Solunion Aspar Team) a 0″458 e all’iberico Raul Fernandez (Red Bull Ktm Ajo) a 0″488.

Si preannuncia, quindi una gara decisamente interessante nella quale Lowes parte favorito per la vittoria e in cui ci si augura soprattutto Bezzecchi sia in grado di inserirsi per rompere il ritmo al britannico ed essere in ballo per il successo di tappa.

Per quanto concerne il resto dei centauri italiani da osservare con attenzione Nicolò Bulega, del Team Gresini, che partirà 15° (+0″775) , Fabio Di Giannantonio 16°, in sella alla Kalex della squadra di Gresini, e il rookie Yari Montella 18°, protagonista di un weekend degno di menzione.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP PORTOGALLO 2021 MOTO2

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’42.901 6 8 279.0

2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’42.924 4 9 0.023 0.023 281.2

3 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’43.075 3 8 0.174 0.151 281.2

4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’43.121 3 9 0.220 0.046 287.2

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’43.170 5 8 0.269 0.049 281.9

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’43.259 5 8 0.358 0.089 283.4

7 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’43.304 4 8 0.403 0.045 281.2

8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’43.314 7 7 0.413 0.010 276.9

9 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’43.359 4 8 0.458 0.045 278.3

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’43.389 6 8 0.488 0.030 281.2



