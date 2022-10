australiano" dei tre giorni di gare: quando la prima sessione di prove libere del venerdì ha avuto il via, i piloti hanno dovuto evitare un piccolo canguro (un Wallaby, per la precisione) che è balzato in pista mentre le motociclette ruggivano. Fortunatamente nessuno lo ha urtato e l'episodio si è concluso in serenità: per i piloti e soprattutto per l'animaletto impaurito. La MotoGP fa capolino a Phillip Island per la prima volta dopo tre anni e non si poteva sperare in un inizio più "" dei tre giorni di gare: quando la prima sessione di prove libere del venerdì ha avuto il via, i piloti hanno dovuto evitare un piccolo canguro (un Wallaby, per la precisione) che è balzato in pista mentre le motociclette ruggivano. Fortunatamente nessuno lo ha urtato e l'episodio si è concluso in serenità: per i piloti e soprattutto per l'animaletto impaurito.

Espargarò vicino al contatto

Il pilota più vicino al contatto e dunque a un possibile incidente è stato Aleix Espargarò: il wallby ha percorso tutto il prato della via di fuga e poi ha attraversato pericolosamente la pista proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un gruppo di moto, guidata dall’Aprilia del #41. Le immagini tv mostrano come l’incidente sia stato evitato per pochissimi centimetri, con il wallaby che si è trovato sul cordolo interno nel momento in cui Espargarò affrontava la curva.

