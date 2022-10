Doveva essere la gara della riscossa, invece quella australiana rischia di essere il GP che sconvolge la lotta del mondiale della MotoGP togliendo Fabio Quartararo dalla lotta per il titolo. Il round australiano dell’alfiere francese della Yamaha dura poco più di 10 giri, quando nel tentativo disperato di mettere una pezza a una gara nata male, il campione del mondo 2021 perde l’anteriore e si stende nella ghiaia, trovando il secondo zero della stagione nel momento più delicato della stagione.

Per il francese – che già in Thailandia due settimane aveva chiuso fuori dalla zona punti in 17ª posizione – si tratta della seconda gara consecutiva fuori dalla zona punti: un errore che costa anche la vetta del mondiale che passa nelle mani di Pecco Bagnaia, 3° al traguardo di una gara vinta da Alex Rins davanti a Marc Marquez , che ora ha 14 punti di vantaggio sul rivale francese e può sognare ad occhi aperti di riportare il titolo mondiale della classe regina in Italia, 13 anni dopo il trionfo del suo amico e mentore Valentino Rossi.