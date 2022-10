Abbiamo il primo campione del mondo della stagione 2022: Izan Guevara. Il Comandante del team GasGas vince il Gran Premio d'Australia della Moto3 e trionfa nel mondiale di categoria con due corse d'anticipo.

Gara interessante, con un gruppetto di sei piloti che in pochi giri prendono già qualche metro rispetto agli altri, per poi sgretolarsi ancora di più sino a rimanere a quattro: i due alfieri del team GasGas, Sasaki e Oncu. Ma alla fine Guevara si dimostra ancora una volta il più forte, vince e si merita assolutamente questo trionfo.

Ad

Gran Premio dell'Australia Bagnaia: "Prima fila decisiva: ho il passo per vincere o fare podio" 19 ORE FA

Lascia la Moto3 da fenomeno assoluto. Si perché il maiorchino è stato fantastico per tutta la stagione, grandioso ad alzare l'asticella della categoria. Senza usare troppe scie, senza giochetti vari, dominando alla lunga, Guevara è meritatamente campione del mondo. Ora arriva la Moto2, ma questo ha grandissimi mezzi per fare bene sin da subito.

Guardando alla gara di oggi, KTM domina in lungo e in largo con una caterva di moto nelle prime posizioni. Secondo è Oncu, il quale le prova tutte per scompigliare le carte agli alfieri del team GasGas che, come spesso accade, si dimostrano più forti. Il turco ce la fa e chiude davanti a Garcia. Quarto il poleman Sasaki.

Dietro, lontano una vita dai primi quattro che fanno un altro sport, il primo degli italiani. Ottima gara di Stefano Nepa, mai inquadrato dalle telecamere. Foggia invece è nono, prima Honda al traguardo, davanti a Riccardo Rossi. Stagione complicata quella di The Rocket, che ad inizio anno era favorito per il mondiale, ma che in breve tempo si è dovuto inchinare al fenomeno Guevara. Speriamo che i due possano lottare ad armi pari nella categoria di mezzo il prossimo anno.

Ora subito a fare le valigie, domenica prossima si va in Malesia.

Tabellino

LA CLASSIFICA: Guevara, Oncu, Garcia, Sasaki, Nepa, McPhee, Moreira, Kelso, Foggia, Rossi, Munoz, Tatay, Ortola, Artigas, Masia.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Garcia va in testa seguito da Moreira fortissimo. Terzo Sasaki partito dalla pole, poi Ortola, Oncu e Guevara. Nepa è ottavo, Foggia perde qualche posizione ed è 13mo. La scia fa moltissimo e davanti sono in sette che provano già la fuga: Sasaki, Ortola, Garcia, Moreira, Oncu, Guevara e il sorprendente Kelso.

- Grande lotta tra i primi sette. Tra sorpassi e controsorpassi favoriscono il rientro di alcuni degli inseguitori: Masia, Nepa, Mcphee, Munoz e Tatay. Foggia rimane 13mo davanti a Riccardo Rossi.

- Garcia va in testa seguito da Sasaki. Terzo Guevara, poi Oncu, Moreira e Kelso. Settimo più staccato McPhee, poi Nepa. Gli altri più staccati. Ortola invece perde terreno e scende in classifica, mentre Foggia risale in 11ma piazza.

- A metà gara i due alfieri del team GasGas provano lo strappo. Garcia davanti, Guevara subito dietro che con questo risultato si aggiudicherebbe il mondiale. Sasaki e Oncu riescono a tenere il ritmo dei primi due, gli altri si staccano. Quinto un ottimo Nepa, nono Foggia, prima Honda in classifica.

- Si arriva agli ultimi cinque giri con Garcia, Guevara, Oncu e Sasaki in lotta per la vittoria. Inizia l'ultimo giro con Guevara in testa, poi Garcia, Oncu e Sasaki. I tre dietro si danno fastidio a vicenda e quindi Guevara vince ed è campione del mondo, davanti a Oncu, Garcia e Sasaki. Quinto al traguardo Nepa, ottavo Foggia davanti a Riky Rossi.

La statistica chiave

Secondo più giovane a vincere il mondiale della Moto3 dietro a Pedro Acosta.

La dichiarazione

Sergio GARCIA: "Sono contento perché ho fatto del mio meglio in gara. Ho staccato bene, il problema era più sul rettilineo, dove mi mancava qualcosa in velocità".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Izan GUEVARA: E' il più forte di tutti e oggi lo ha dimostrato. Gara da fenomeno, grandissimo ultimo giro. Vince con due gare d'anticipo. Tanta roba.

Il peggiore

Ivan ORTOLA: Parte alla grande col gruppetto dei primi, ma pian piano crolla e finisce addirittura fuori dai 10.

Gran Premio dell'Australia Moto2, Aldeguer in pole davanti a Fernandez. Arbolino e Vietti in 2ª fila 20 ORE FA