Un Alonso Lopez incredibile stravince il Gran Premio d'Australia sul circuito di Phillip Island. Nonostante il long lap da scontare, il pilota madrileno parte alla grande e a suon di giri veloci semina la concorrenza dalla prima curva, sconta la penalità e trionfa in solitaria. Seconda vittoria in stagione per lui. Oggi taglia il traguardo davanti a Pedro Acosta e Jake Dixon.

Gara strana, con distacchi siderali e tante cadute. Col warm up bagnato e la pista asciutta in gara, il setup per tutti non è perfetto e quindi vince chi riesce a trovarsi subito bene. Lopez è il migliore tra questi e stravince. Pedrito è secondo distante, ancora più lontano Dixo che regola un gruppetto di piiloti composto da Aldeguer, Gonzalez, Alcoba e Beaubier.

Corsa che poteva essere decisiva per il mondiale, invece c'è un cambio al vertice, ma in fin dei conti si modifica poco. Si perché per Ogura è una giornata complicatissima, fuori costantemente dalla top ten e con un ritmo molto lento, mentre Augusto Fernandez è sempre sul podio dietro ad Acosta. Ma a metà gara arriva la scivolata stupida per Augusto, che quindi perde la leadership del mondiale. Il giapponese chiude 11mo e torna leader della generale con 3,5 punti di vantaggio. Rimangono ormai loro due in lotta, dato che Canet oggi nono è ormai fuori.

Disastro per l'Italia. In pochi giri cadono Arbolino, Vietti e Antonelli. Così non ci sono nostri portacolori a punti. Ora subito a fare le valigie, domenica prossima si va in Malesia.

Tabellino

LA CLASSIFICA: Lopez, Acosta, Dixon, Aldeguer, Gonzalez, Alcoba, Beaubier, Chantra, Canet, Bendsneyder, Ogura, Lowes, Schrotter, Arenas.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Alonso Lopez è in testa davanti ad Arbolino, Aldeguer, Fernandez, Acosta, Canet. Vietti è solo 12mo. Alonso Lopez deve fare il long lap, così nei primi giri tira tantissimo per prendere il largo e in tre giri ha due secondi di vantaggio su tutti e quando sconta la penalità rimane davanti. Cade invece Navarro che rimane a terra centrato da un'altra moto sulla schiena. Ogura in grande difficoltà e ai margini della zona punti.

- Lopez fa un altro sport e guadagna decimi su tutti, mentre Arbolino purtroppo scivola. Secondo è quindi Fernandez, poi Acosta. Quarto Salac, poi Beaubier, Aldeguer e Canet. Primo degli italiani Vietti 11mo. Cade invece Salac.

- Si arriva a metà gara con Lopez con una vita di vantaggio sul duo Acosta Fernandez. Quarto Dixon molto staccato, poi Beaubier, Canet e Vietti in recupero. Ogura 13mo.

- Mentre Lopez prosegue in testa indisturbato, dietro clamorosamente cade Augusto Fernandez. Colpo incredibile per il mondiale, dato che Ogura imbarazzante fuori dalla top ten, si ritrova leader del mondiale. Secondo Acosta, terzo Dixon, poi Beaubier. Cadono anche Vietti e Antonelli. Canet solo nono.

- Si arriva ai giri finali. Lopez vince senza grossi problemi su Acosta. Terzo è Dixon, poi Aldeguer. Sesto Alcoba, nono Canet. Ogura 11mo torna leader del campionato.

La dichiarazione

Pedro ACOSTA: "Si è stata veramente una gara dura. Una corsa difficile per le condizioni. La dedico al mio amico Remy Gardner".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Alonso LOPEZ: Dominatore vero. Oggi dimostra di essere il candidato per il mondiale del prossimo anno. Una corsa pazzesca, il più forte dal primo giro.

Il peggiore

Augusto FERNANDEZ: Caduta improvvisa, imprevedibile, sciagurata. Era una specie di match point, dato che Ogura era lontano una vita. Invece cade quando era terzo e guidava con grande facilità. Così regala a Ogura la vetta del mondiale.

