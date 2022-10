John McPhee vince il Gran Premio della Malesia, penultimo atto del mondiale 2022 della MotoGP. Vittoria incredibile dello scozzese, la quarta in carriera nella classe più piccola, la prima dopo Misano 2020.

Lo scozzese parte dalle retrovie 22mo e grazie al trenino guidato da Riccardo Rossi, a suon di giri veloci rimonta sul gruppetto di primi, per poi combattere per la vittoria. Nell'incredibile giro finale riesce ad essere al posto giusto al momento giusto e si ritrova davanti all'ultima curva, tornando alla vittoria dopo oltre due anni.

Gara convulsa, soprattutto nell'ultimo giro. Nel gruppo di testa ci sono Guevara, Sasaki, Masia, Foggia, Moreira, McPhee e Guevara. Questi si alternano nelle posizioni di testa dal primo all'ultimo giro. Nella tornata conclusiva Foggia parte in testa e combatte contro Garcia, i due si infastidiscono e quindi da dietro gli altri riescono a passarli. Si arriva al controrettilineo con ben sei piloti a ventaglio, ma con McPhee davanti. Lo scozzese riesce a passare indenne l'ultima curva e a trionfare davanti al compagno di squadra Sasaki e a Garcia.

Doppietta del team di Max Biaggi. Il giapponese è quindi secondo, anche lui lesto nella tornata finale a guadagnare posizioni. Trionfo quindi della squadra Sterilgarda Husqvarna Max Racing Team, che dopo un periodo pessimo con i vari episodi riguardanti i suoi meccanici e con l'addio come Team Manager, per ora, nella classe piccola, ha molta da festeggiare.

Chiude il podio Sergio Garcia, che guadagna punti importanti su Dennis Foggia nella lotta al titolo di vice campione del mondo. Lo spagnolo lotta con The Rocket in maniera veemente all'ultimo giro, ma i due finisce che si ostacolano e perdono la vittoria. Va comunque meglio a Garcia che riesce ad agguantare il podio, mentre Foggia chiude sesto dietro anche a Masia e Moreira. Ora Garcia ha 8 punti di vantaggio su Dennis e 14 su Sasaki.

Lontano Guevara. Il neo campione della categoria in verità è sempre tra i primi in lotta per la vittoria, ma a quattro giri dalla fine si tocca con Sasaki ad inizio rettilineo e finisce pericolosamente fuori strada. Miracolosamente rimane in piedi ma perde tante posizioni e chiude 12mo.

Diversi i ritiri: fuori Suzuki, Tatay, Ogden e diversi altri. Le più importanti per noi però sono quelle di Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Riccardino fa una corsa stratosferica: partito dalle retrovie attacca sino dall'inizio, dimostrandosi nettamente il più veloce in pista. A suon di giri veloci rimonta e sale nel gruppo di testa, ma complice una toccata con Moreira in curva 1 finisce a terra a sei giri dalla fine. Un vero peccato. Ancora peggio però capita a Stefano Nepa, vittima di un brutto highiside nei primi giri che lo lascia a terra in mezzo alla pista con tutto il gruppo che fortunatamente lo sfila. Purtroppo però accusa un brutto problema alla gamba e va via estremamente dolorante in barella.

Oltre a Foggia, a punti Bartolini 13mo e Migno 14mo, sfortunatissimo in partenza a toccarsi con Holgado e a perdere tante posizioni. Ora una settimana di pausa, poi gran finale a Valencia.

Tabellino

CLASSIFICA: McPhee, Sasaki, Garcia, Masia, Moreira, Foggia, Holgado, Yamanaka, Ortola, Oncu, Artigas, Guevara, Bartolini, Migno, Fernandez.

La dichiarazione

Ayumu SASAKI: "Ho dato proprio tutto. Dedico questo successo a Dietrich Mateschitz che è venuto a mancare ieri".

La statistica chiave

John McPhee diventa il vincitore più vecchio nella storia della Moto3. Trionfa a 28 anni 3 mesi e 9 giorni.

Il tweet da non perdere

Il migliore

John MCPHEE: Per la prima volta dal 1952 suona God Save The King sul podio. Una bella soddisfazione per un pilota che c'è sempre stato ma che poco ha raccolto nella sua carriera. Oggi è bravissimo a rimontare, ma anche fortunato nell'ultimo giro a farsi trovare al posto giusto.

Il peggiore

Deniz ONCU: Weekend complesso per il turco, mai competitivo e sempre lontano dai primi.

