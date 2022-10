Fabio Quartararo non ne continua ad andare una giusta. Quando piove grandina, dice un vecchio adagio. Anche se a Sepang dal cielo non è scesa alcuna goccia di pioggia, anon ne continua ad andare una giusta. Dopo aver dilapidato 91 punti di vantaggio su Bagnaia , che in Australia ha operato il sorpasso ed ora vede vicinissimo un Mondiale che a giugno pareva pura utopia: al campione del mondo in carica, serviva una qualifica al top per mettere pressione a Pecco e portare la contesa a Valencia in equilibrio. Invece in questo sabato nulla è girato per il verso buono.

La scivolata nelle FP4 e la mano dolorante

I problemi di Quartararo iniziano ben prima dell’inizio delle qualifiche, nell’ultimo turno di libere Quartararo scivola alla curva 8 con la sua M1 e rimedia una brutta botta alla mano sinistra che lo condiziona nei 15 minuti decisivi della Q2.

La caduta alla curva 8 nelle FP4, Twitter Credit Foto Twitter

Da lì l’agonia si prolunga perché con le dita fasciate e la seconda moto (la prima moto danneggiata nella caduta non era disponibile) Quartararo non riesce a fare un giro decente chiudendo addirittura ultimo nella Q2 a oltre 1 secondo e 4 decimi dalla stratosferica pole da record di Jorge Martin. L’unica minima consolazione è che Bagnaia ed Aleix Espargaro non sono così distanti: con l’italiano in terza fila in 9a posizione ed Espargaro in decima casella. Però servirà un’impresa titanica per rimettere insieme un weekend che doveva essere di rinascita e invece ad oggi pare solo di autentica frustrazione.

