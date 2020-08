La notizia viene ribattuta dalla stampa inglese: si tratterebbe di un operatore tv, già messo in isolamento.

Paura al GP della Repubblica Ceca, non per incidenti ai piloti ma, ancora una volta, per il coronavirus. Secondo quanto Riporta la Repubblica, infatti, la stampa inglese sta ribattendo da più parti un caso di positività nel paddock di Brno.

Non si tratta né di un pilota né di qualcuno che fa parte dei vari team, ma sarebbe un operatore tv della Dorna che sarebbe anche già stato messo in isolamento in un hotel.

Gran Premio della Repubblica Ceca Valentino Rossi: "Darò tutto per il podio, ho il giusto passo gara. Morbidelli ha guidato benissimo" DA 22 MINUTI

Dato che l'operatore ha lavorato a contato con altre persone, alcuni membri di una tv francese sarebbero stati allertati del rischio e a loro volta messi in quarantena nel loro albergo. Il caso sarebbe scoppiato dopo i rigorosi controlli tramite tampone che vengono imposti a tutti i presenti "sul campo" per prevenire il più possibile il contagio.

Gran Premio della Repubblica Ceca Zarco: "Pole position, non ci credo". Morbidelli: "Davanti ai francesi in gara? Non si sa mai..." DA 4 ORE