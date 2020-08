Francesco Bagnaia of Italy and Pramac Racing looks on with the facial mask on track before the official photo of the 2020 season during the MotoGP of Spain - Media Opportunity at Circuito de Jerez on July 16, 2020 in Jerez de la Frontera, Spain.

Francesco Bagnaia è caduto in curva 1 nelle battute finali della prima sessione di prove libere sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca: salterà sicuramente la gara di domenica e la prossima in Austria.

Il weekend di Brno di Francesco Bagnaia si ferma con la prima sessione di prove libere di venerdì mattina. Il pilota italiano della Pramac Ducati ha riportato una frattura al ginocchio sinistro in seguito a una caduta sofferta in curva 1 nelle battute finali della sessione, come confermato dagli esami diagnostici cui è stato sottoposto dopo il trasporto all'ospedale di Brno.

Bagnaia rientrerà in Italia per sottoporsi a un'operazione chirurgica e salterà sicuramente la gara di domenica e quella successiva, in Austria: le sue condizioni saranno rivalutate per il weekend del 21-23 agosto, quando la MotoGP correrà ancora al Red Bull Ring per il GP di Styria, come fatto anche dalla F1.

"Le radiografie mostrano una frattura alla tibia, che richiederà sicuramente un'operazione chirurgica - ha dichiarato Francesco Guidotti, boss Pramac -. Ora faremo altri accertamenti per valutare eventuali lesioni legamentose. Quando avremo raccolto tutte le informazioni necessarie, decideremo tempi e modalità dell'intevento, ma sarà sicuramente il prima possibile. Bagnaia rientrerà in Italia e lì decideremo come gestire la situazione".

