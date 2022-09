Dopo il Giappone , prosegue la campagna d'Asia della MotoGP con il Gran Premio della Thailandia. Anche qui non si corre dal 2019 per motivi di COVID, per cui sarà una prima per molta gente. Fabio Quartararo torna a Buriram da leader del mondiale, su una delle piste che nel 2019 lo consacrarono ufficialmente: qui il francese lotto con Marc Marquez fino all'ultimo giro, perdendo il duello finale di un nulla. E' una pista che per le sue caratteristiche potrebbe essere favorevole alla Yamaha, per cui El Diablo proverà in tutti i modi a tenere testa alle Ducati, naturalmente competitive. La moto di Borgo Panigale ha stravinto ancora una volta a Motegi, ma ha dovuto registrare anche il passo falso di Pecco Bagnaia, caduto all'ultimo giro della gara quando stava attaccando Quartararo . Uno zero importante per Gofree, che però ha subito l'opportunità di riscatto già dopo soli sette giorni. Orari mattinieri, ma fattibili senza grande sforzo. Diretta su SKY, differita su TV8.

Programma GP Thailandia

Venerdì 30 settembre

FP1 Moto3: 4:00-4:40

FP1 Moto2: 4:55-5:35

FP1 MotoGP: 5:50-6:35

FP2 Moto3: 8:15-8:55

FP2 Moto2: 9:10-9:50

FP2 MotoGP: 10:05-10:50

Sabato 1 ottobre

FP3 Moto3: 4:00-4:40

FP3 Moto2: 4:55-5:35

FP3 MotoGP: 4:50-5:35

Qualifiche Moto3: 7:35-8:15

Qualifiche Moto2: 8:30-9:10

FP4 MotoGP: 9:25-9:55

Qualifiche MotoGP: 10:05-10:45

Domenica 2 ottobre

Warm-Up Moto3: 5:00-5:10

Warm-Up Moto2: 5:20-5:30

Warm-Up MotoGP: 5:40-6:00

Gara Moto3: 7:00

Gara Moto2: 8:20

Gara MotoGP: 10:00

GP Thailandia in tv: la gara sarà trasmessa in Pay per View che in chiaro, ma in differita

L’intero weekend del GP di Thailandia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e su Sky Sport Uno. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita da TV8.

Palinsesto TV8

Sabato 1 ottobre: sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP alle 13:45.

Domenica 2 ottobre: gara Moto3 alle 11:15; gara Moto2 alle 12:30; gara MotoGP alle 14:00.

GP Thailandia in Live-Streaming

Il GP di Thailandia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

GP Thailandia: informazioni

Data orario e luogo: domenica 2 Ottobre, Circuito internazionale di Buriram

