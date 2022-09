Joan Mir a saltare il prossimo appuntamento in calendario, in programma domenica 2 ottobre all'astragalo è in via di risoluzione, ma lo staff medico ha consigliato un'altra settimana di riposo per un recupero migliore: Mir potrà tornare in pista in Australia, terzultimo appuntamento della stagione, il 16 ottobre. L'infortunio sofferto alla caviglia nel GP d'Austria costringeràa saltare il prossimo appuntamento in calendario, in programma domenica 2 ottobre sul circuito thailandese di Buriram . Il problemaè in via di risoluzione, ma lo staff medico ha consigliato un'altra settimana di riposo per un recupero migliore: Mir potrà tornare in pista in, terzultimo appuntamento della stagione, il 16 ottobre.

Suzuki rimpiazzerà il pilota spagnolo con il nostro Danilo Petrucci, che potrà così tornare a essere protagonista nel Mondiale dopo l'esperienza maturata in questa stagione con la Dakar Rally e nell'AMA MotoAmérica, dove si è classificato al secondo posto. Petrucci non corre in MotoGP dallo scorso 14 novembre 2021, ma porta in dote 169 gare in carriera e due vittorie conquistate in sella alla Ducati nel 2019 (Mugello) e nel 2020 (Francia).

