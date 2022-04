Dopo la straordinaria vittoria di Aleix Espargaro in Argentina , la MotoGP torna subito in pista per il Gran premio delle Americhe, quarto atto del mondiale. Sarà interessantissimo vedere cosa potrà fare l'Aprilia dello spagnolo, su una delle piste più complete dell'intero circus. La moto è sempre sembrata molto equilibrata in ogni situazione, per cui è probabile che anche ad Austin possa andare bene. Certo che pensare ad un altro risultato di peso dell'Aprilia dopo quello di Termas de Rio Hondo forse è troppo, ma mai dire mai. L'anno scorso vinse Marquez, che considera Austin casa sua dopo le innumerevoli vittorie qui ottenute. Il Cabroncito ha avuto l'ok dei medici e potrà correre , bisognerà vedere quali saranno le sue condizioni. Bagnaia è costretto ad andare a podio per la prima volta in stagione, mentre ci sarà la solita incognita Quartararo e Ducati. Orari ancora una volta serali, da notare che la Moto3 correrà dopo la MotoGP. Diretta sia su Sky che su TV8.

GP delle Americhe: gli orari

Venerdì 8 aprile

FP1 Moto2: 16:00-16:40

FP1 MotoGP: 16:55-17:40

FP1 Moto3: 17:55-18:35

FP2 Moto2: 20:15-20:55

FP2 MotoGP: 21:10-21:55

FP2 Moto3: 22:10-22:50

Sabato 9 aprile

FP3 Moto2: 16:00-16:40

FP3 MotoGP: 16:55-17:40

FP3 Moto3: 17:55-18:35

Qualifiche Moto2: 19:35-20:15

FP4 MotoGP: 20:30-21:00

Qualifiche MotoGP: 21:10-21:50

Qualifiche Moto3: 22:10-22:50

Domenica 10 aprile

Warm-Up Moto2: 16:20-16:30

Warm-Up MotoGP: 16:40-17:00

Warm-Up Moto3: 17:10-17:20

Gara Moto2: 18:20

Gara MotoGP: 20:00

Gara Moto3: 21:30

GP delle Americhe: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro su Tv8

L'Intero weekend del GP delle Americhe sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro e in diretta su TV8

GP delle Americhe in Live-Streaming

Il GP delle Americhe sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app e nella sezione streaming del sito web di TV8.

GP delle Americhe: informazioni

Data orario e luogo: Domenica 10 aprile ore 20:00, Circuito delle Americhe, Austin

