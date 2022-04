Una foto che lo ritrae sorridente in aeroporto con i bagagli e pronto a partire per gli Stati Uniti. Così, attraverso i propri profili social, Marc Marquez annuncia il suo ritorno in pista: dopo avere ottenuto il via libera da parte dei medici, il pilota spagnolo della Honda prenderà parte nel weekend al Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin, quarto appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGP

Ad

Marquez, che era stato costretto a saltare prima il Gran Premio di Indonesia a causa di un brutto incidente nel warm-up e poi anche il GP di Argentina a causa di un problema di diplopia, ha bruciato le tappe ed è tornato in pista ricavando sensazioni positive dopo i test sulla Cbr 600. Il pilota spagnolo ha un particolare feeling con la pista di Austin, circuito sul quale ha vinto 7 delle 8 gare andate in scena finora. "Sono molto felice di poter tornare - le prime parole dello spagnolo - soprattutto perché si correrà su uno dei miei circuiti preferiti. Abbiamo tanto lavoro da fare dopo aver perso due gare, quindi non mi pongo obiettivi al momento. Ci sono molte dinamiche da considerare, ma la più importante è quella di poter tornare in sella già questo fine settimana".

MotoGP Aprilia: da moto che nessuno voleva a pretendente per il mondiale? IERI A 17:16

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

GP Argentina Aleix Espargaro, chi è l'uomo della prima gioia Aprilia in MotoGP 03/04/2022 A 21:34