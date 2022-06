Aleix Espargaro, che dopo aver guidato da paura per due giorni, Straziante, inspiegabile, sconcertante. L’aggettivo trovatelo voi ma di certo un pilota della classe regina che alza le mani dal manubrio e festeggia un giro prima della bandiera a scacchi perdendo il podio e chiudendo mestamente 5° non si era mai visto. E’ successo purtroppo invece ad, che dopo aver guidato da paura per due giorni, essere scattato dalla pole ed aver battagliato con Jorge Martin per la piazza d’onore alle spalle di Quartararo, al 23° giro incredibilmente non vede la segnalazione dei giri sulla propria tabella e rallenta per festeggiare mentre la gara è ancora in corso. Una scena straziante e un errore che in pochi secondi lo fa precipitare da 2° a 5° alle spalle di Martin, Zarco e Joan Mir.

Ad

Rientrato ai box mestamente, Aleix è stato subito consolato dai meccanici e dagli uomini dell’Aprilia che dopo l’incredulità momentanea hanno subito difeso il proprio pilota di riferimento, offrendogli conforto e soprattutto permettendogli di sfogare la propria frustrazione lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti. Ricompostosi però e riguadagnato un minimo di lucidità ai microfoni di Sky Sport, Espargaro ha spiegato così l’incredibile errore addossandosi in toto la colpa per l’accaduto.

Gran Premio di Catalogna Quartararo stravince, Aleix getta il podio, Bagnaia e Bastianini out 3 ORE FA

Sono ancora giù, mi dispiace per il box e per l’Aprilia. Un errore che non si può fare. Non ho visto la mia lavagna che era al box 1 e un po' lontana, ho perso 9 punti ma non è quello che mi fa arrabbiare, ciò che mi rode è aver perso una 2° posizione qui in casa, questo mi rende veramente molto triste. E’ colpa mia al 100%, questa volta è colpa mia non campo scuse. Non avevo tutto il tempo del mondo per guardare la lavagna avendo Martin alle calcagna, ho visto il distacco di Martin ma non ho visto il riferimento ai giri. E’ colpa mia al 100% non c’è altro da dire...”.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio di Catalogna Quartararo "Mai guidato così bene", Zarco "Aleix incredibile" UN' ORA FA