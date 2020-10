Comunque sia, i centauri della Casa di Iwata hanno rubato la scena. In particolare Franco Morbidelli ha impressionato per velocità pura e consistenza di passo. Il venticinquenne romano del Team Petronas ha staccato di quasi tre decimi Maverick Viñales , peraltro vittima di una scivolata tanto scenica quanto innocua a inizio sessione. Terzo crono per la Honda di Cal Crutchlow , mentre Danilo Petrucci si conferma al vertice, stampando la quarta prestazione.

Un po’ in ombra Fabio Quartararo, ma l’impressione è che il francese non abbia voluto prendersi alcun rischio in vista della gara in cui, alle ore 13.00, partirà dalla pole position. Il transalpino si è attestato in ottava posizione. Dodicesimo tempo per Valentino Rossi, mentre Andrea Dovizioso ha chiuso decimo.