Ufficiale, Bagnaia con Miller in Ducati nel 2021

L'Intero weekend del GP di Francia sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su TV8 alle 16:00 (Canale 108).