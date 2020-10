Si riapre, almeno per i nostri colori, il mondiale della Moto3. Il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans viene vinto da un super Celestino Vietti, bravissimo a sfruttare l'andamento della corsa. L'italiano del team VR46 trionfa per la seconda volta in stagione, 25 punti fondamentali per il campionato, totalmente riaperto.

Bravissimo Cele: l'italiano parte bene, ma rimane comunque staccato dai primi. E così deve rimontare a suon di giri veloci. Riesce nell'intento e si riattacca al gruppetto dei leader, fino all'attacco finale. Sfrutta l'errore di Masia al penultimo giro per involarsi in testa e rimanerci per tutto l'ultimo giro. Grande gara di Vietti quindi, unico ad avere le gomme dure.

Ma per l'Italia c'è anche altro da festeggiare: Tony Arbolino è secondo, unico ad essere sempre a punti in questa stagione. Doppietta quindi dei nostri portacolori, che combattono alla grande contro Masia e Arenas e ne escono vincitori. Chiude il podio Albert Areanas, che con i 16 punti ottenuti si porta in testa al campionato. Si perché l'ex leader Ogura incappa nella giornata storta e chiude solo nono.

Il più deluso di tutti però è Jaume Masia. Lo spagnolo è quello che ne ha di più, soprattutto in rettilineo, e comanda praticamente dal primo giro. Però non riesce a staccare il gruppo e quindi si ritrova invischiato nella lotta. Al penultimo giro sbaglia e si fa passare dai primi tre, perdendo clamorosamente il podio. Cadono invece Fenati e Suzuki, buttando via una grande occasione.

Come detto, mancano cinque gare e il mondiale è riaperto. Arenas è davanti, Ogura secondo a -6. Terzo Vietti a -16, poi Arbolino a -20. Ora doppietta ad Aragon, può succedere di tutto.

I momenti chiave della gara

- Pronti via e Arenas va in testa, poi Arbolino, Masia, Fernandez, Rodrigo, Vietti, Gardner e Migno. Ogura è lontanissimo, mentre McPhee è decimo. Masia però alla fine del primo giro passa Arbolino e sale in seconda piazza, al giro due passa Arenas e si porta in testa.

- Comincia la solita gara di Moto3 fatta di sorpassi e controsorpassi. Davanti c'è sempre Masia, poi Arbolino, Arenas, Binder, Rodrigo, Migno, Vietti, Sasaki, Fernandez e Alcoba i primi 10. Cadono invece Fenati, Lopez e Suzuki.

- Davanti prosegue Masia indisturbato, anche se il gruppo è sempre li. Arenas è secondo, poi Binder e Arbolino. Quinto Vietti, poi Sasaki, Fernandez, Rodrigo, Migno, Alcoba, Toba e McPhee.

- A sette giri dalla fine si ferma Binder per un problema tecnico. Poco dopo cadono Alcoba, McPhee e Toba. Davanti solita lotta, sempre con Masia davanti che in rettilineo ne ha di più rispetto agli altri.

- Si arriva agli utlimi due giri con 8 piloti ancora nel gruppone. Masia è sempre in testa, ma Arenas, Vietti e Arbolino sono li. Masia va lungo al penultimo giro, e viene infilato da Vietti che va davanti e Arbolino secondo. Inizia l'ultimo giro sempre con i due italiani davanti. Arenas terzo prova ad attaccare i due portacolori italiani ma non ce n'è. Vince Vietti, davanti ad Arbolino e Arenas. Ogura limita i danni e chiude nono ma perde la leadership nel mondiale.

La statistica chiave

Seconda vittoria italiana in Moto3, la prima era arrivata con Romano Fenati, sempre col team VR46.

La dichiarazione

Tony ARBOLINO: "Sono contento. Volevo arrivare primo ma secondo va bene. Venerdi abbiamo avuto tanti problemi, siamo stati bravi a migliorare. Dobbiamo continuare a rimanere concentrati, lavorare duro per Aragon".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Celestino VIETTI: Super gara di Celestino! Bravissimo a recuperare sul gruppone nella prima fase a suon di giri veloci. Successivamente attacca e rimane coi primi. Nel finale sfrutta l'errore di Masia e si invola verso il successo.

Il peggiore

Dennis FOGGIA: Peccato. Dopo il podio di settimana scorsa, arriva una gara difficile e complicata. Chiude 14mo, ai margini della zona punti. Un passo indietro rispetto all'ultima gara.

