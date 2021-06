Johann Zarco si conferma in un ottimo periodo di forma e conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio di Germania 2021, valido come ottavo round stagionale del Mondiale di MotoGP. Per il centauro francese del Team Pramac si tratta della quinta pole della carriera in top class, la prima in stagione alla guida della Ducati, ottenuta grazie ad un time-attack sensazionale che gli ha permesso di precedere Quartararo per 11 millesimi.

"Quando la gomma cala faccio un po' fatica"

"Sono contentissimo per la pole, perché questa è una pista molto difficile. Abbiamo lavorato bene con il team, abbiamo fatto progressi importanti, però sul passo gara la situazione è un po’ più complicata. Quando la gomma cala faccio molta fatica, ma partire dalla pole sarà un bel vantaggio per domani“, ha dichiarato Zarco al termine della sua qualifica ai microfoni di Sky Sport.

Contentissimo per il risultato di oggi - prosegue l’alfiere di Ducati Pramac - Sono riuscito a sfruttare la gomma subito nel primo giro, cosa che non mi era riuscita nel primo run, e alla fine ci ho riprovato ma mi sono piegato troppo in curva 5 e sono caduto. Comunque non mi sono fatto niente, quindi tutto bene“.

