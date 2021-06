Marc Marquez

Gran Premio di Germania Marquez è tornato! Vince il Cabroncito davanti a Oliveira 3 ORE FA

"E’ uno dei momenti più importanti e difficili della mia carriera. Oggi sapevo che era una grandissima opportunità. Non era facile da un punto di vista mentale arrivando da una situazione difficile, ma mi sono detto che dovevo provarci questo weekend. Volevo lottare per il podio e stare vicino a quelli davanti. Per la vittoria avevo poche possibilità, ma mi sono detto che se ce ne fosse stata una ci avrei provato. Quando ho visto qualche goccia al giro 4-5 mi sono detto che sarebbe stata la mia gara. A quel punto ho spinto, era il momento di prendere dei rischi. Una volta superata questa soglia ho iniziato la ‘seconda gara’, con Miguel. Lui era sempre dietro. Concentrarsi è stato difficile, per tutti i pensieri e i ricordi che mi sono venuti riguardo a quest’ultimo anno. Ce l’abbiamo fatta e ce la faremo ancora".

Miguel Oliveira

"Prendere Marc? Abbiamo fatto un po’ come il gatto col topo. Penso che sia stata una gara davvero interessante, io e lui abbiamo praticamente fatto una gara a parte tra di noi. Abbiamo lottato sul distacco e mi piace tantissimo aver lottato con lui. Esserci riuscito qui al Sachsenring è una cosa bellissima per me. Sono contento per questo podio, che si va ad aggiungere a tutti gli altri. Grazie al team e a tutti quelli che sono a casa. Continueremo a dare il nostro meglio".

Fabio Quartararo

"Questo podio è davvero d’oro. Abbiamo avuto problemi per tutto il weekend. Questa mattina ero dietro a Taka in curva 7 e perdevo due decimi ogni curva e praticamente è stato così anche per tutta la gara. Ho avuto davvero difficoltà, penso che questo podio sia dorato per me. Ho dato tutto quello che potevo, era davvero importante per il team. Abbiamo avuto difficoltà in tutto il weekend, non so quali siano le posizioni delle altre Yamaha e adesso non vedo l’ora di andare ad Assen, è una delle piste che preferisco. Lì le nostre moto vanno benissimo di solito".

