Marc Marquez sta piano piano cercando di ritrovare la condizione fisica migliore. Dopo il lungo stop per infortunio, che gli ha fatto perdere la stagione 2020, il campione spagnolo va a caccia di buone sensazioni per questa stagione. Di certo gli anni da dominatore sono alle spalle ma il pilota della Honda è sicuro di poter tornare presto a lottare per il podio.

In Austria girerò come voglio io. Ora mi mancano forza e resistenza, ma quando tutto si metterà a posto il mio stile di guida migliorerà e i tempi si abbasseranno“, ha commentato così ai microfoni di Sky la sua situazione attuale.

Gran Premio d'Italia Ducati, Quartararo, Marquez, Rossi: le 5 domande al Mugello 14 ORE FA

Per quanto concerne la lotta al titolo mondiale, Marquez ha le idee molto chiare: “Penso che il campionato sarà tra Quartararo e Bagnaia. Bagnaia va forte, è costante e non ha la pressione di dover vincere il mondiale per forza, come Mir nel 2020. Vincere è difficile, ma confermarsi lo è di più. Quest’anno Quartararo, Bagnaia e Rins stanno andando più forte di lui. Mir sta facendo la strategia dell’anno scorso, provare a finire tute le gare, ma finendo tutte le gare, vinci il mondiale una volta, non tante volte“.

In chiusura il pilota della Honda parla del difficile momento che sta attraversando Valentino Rossi: “Il suo approccio è ammirevole, dopo tutto quello che ha fatto, ha ancora voglia di correre, ma abbiamo mentalità diverse. Quando non potrò più vincere e lottare per le vittorie, mi fermerò. Non sono fatto per correre per la 15.a posizione“.

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

Gran Premio d'Italia Valentino Rossi: "Se correrò nel 2022? A luglio decido" 16 ORE FA