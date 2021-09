Ancora Italia durante le prove libere del GP di San Marino. Sul circuito di Misano ‘Marco Simoncelli’ è Andrea Migno a strappare il miglior tempo, in una mattinata però caratterizzata da due cadute che hanno bloccato per due volte la sessione. A pochi minuti dal via il turco Deniz Oncu (KTM Tech 3) è stato sbalzato dalla sua moto all’uscita della curva Misano 2, mentre a due minuti dal termine Alberto Surra (Rivacold Snipers Team) ha tamponato il giapponese Yuki Kunii nel tratto veloce tra ‘Curvone’ e ‘Carro’. Per entrambi i piloti un trauma cranico con conseguente perdita di conoscenza per una trentina di secondi, ma si sono ripresi senza altre conseguenze.

A causa della seconda caduta, si è creata una situazione surreale: tutti i piloti sono scesi in pista per migliorarsi, con il pilota della Honda capace di strappare il miglior tempo a Dennis Foggia, il migliore della giornata di ieri, in 1.41.680. L’alfiere della Leopard è comunque secondo in 1.41.865, avanti al leader del mondiale Pedro Acosta (KTM), che ha chiuso in 1.41.909. Quarto posto per Niccolò Antonelli (Avintia VR46) in 1.42.074, seguito da Sergio Garcia (GasGas Aspar Team) in 1.42.083 e l’altro spagnolo Jaume Masia (1.42.156). Settimo posto per Romano Fenati, che precede Darryn Binder, Izvan Guevara, Xavier Artigas, Stefano Nepa, Elia Bartolini, Ayumu Sasaki e Kaito Toba, quattordicesimo e ultimo a giocarsi la pole position.

Rimangono fuori per un niente Matteo Bertelle, quindicesimo per tre millesimi dietro Toba (1.42.654) e Riccardo Rossi (1.42.679). Diciassettesimo John McPhee (1.42.777), avanti allo sfortunato Oncu che non è riuscito a migliorarsi per la caduta. Solo ventisettesimo Gabriel Rodrigo, inchiodato sull’1.43.147 della FP1, ultimo invece Alberto Surra in 1.43.716.

