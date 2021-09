Francesco Bagnaia primo, Enea Bastianini terzo: primo,terzo: è grande Italia sul podio di Misano . In mezzo un Fabio Quartararo che comunque mantiene un buon vantaggio in classifica generale proprio su Bagnaia (+48).

"Sapevo che avrei sofferto nel finale, ma ho spinto tanto all'inizio per creare vantaggio. Gli ultimi giri sono stati complicati, ma il passo era costante. Quartararo con la media andava un po' meglio di noi alla fine, ma avevamo una grande moto. Sono felice di aver vinto due gare di fila: ci ho messo un po' per vincere la prima, adesso c'è grande felicità"

Quartararo: "Complimenti a Bagnaia, oggi era di un altro livello! "

“Una gara davvero difficile – spiega il classe 1999 nel corso delle interviste di rito post-gara sotto il podio oggi condotte da Simon Crafar – Nelle prime fasi del Gran Premio le Ducati mi attaccavano da tutte le parti. Ho lottato con Jorge Martin e Jack Miller e ho perso tanto tempo. Da quel momento in avanti ho dato tutto quello che avevo e ho cercato di rimontare su Pecco. Ho spinto al limite, in diversi momenti ho sentito l’anteriore che si chiudeva e temevo di finire nella ghiaia ma, per fortuna, non è successo”.

La vittoria, oggi, non era possibile secondo lo yamahista che, tuttavia, pensa al campionato e non alla singola gara: “Penso che Bagnaia qui a Misano fosse di un altro livello rispetto a tutti. Standogli dietro ho visto come guidava e non so davvero come riuscisse a chiudere curva 12 senza problemi nonostante le gomme finite. Complimenti a lui! Dal mio punto di vista mi metto in tasca 20 punti pesanti che mi avvicinano all’obiettivo finale. Ho ancora un buon vantaggio a quattro appuntamenti dal termine, per cui bene così”.

Bastianini: "Questa moto ha grande potenziale"

"Non so se potevo lottare per la vittoria, era possibile con questa moto. Ha grande potenziale, comunque sono qui e sono contento. Era difficile trovare il podio, ho lottato. Ho spinto dopo aver superato Miller, ma quando ho visto i primi due là davanti non sono riuscito ad attaccarli. Fare il primo podio a Misano è speciale"

