Dopo neanche una settimana, è già tempo di tornare in pista per gli alfieri della MotoGP. Secondo appuntamento dei tre previsti in calendario nel nostro territorio: domenica andrà in scena il Gran Premio di San Marino dal celebre circuito di Misano. Gli orari ve li abbiamo già mostrati qui , ora è tempo di scoprire i cinque temi fondamentali prima del fine settimana.

I grandi ritorni di Morbidelli e Dovizioso. Cosa aspettarci da loro?

Andrea Dovizioso sconsolato nel box di Alcaniz, Getty Images Credit Foto Getty Images

Prima di Quartararo, di Marquez, di Mir o della Ducati, gli argomenti principali del weekend sono i graditissimi ritorni in pista di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso . Frenkie, dopo essersi operato al crociato, è pronto a salire per la prima volta sulla Yamaha Factory in versione 2021. Infatti da questo weekend il Morbido farà parte del team ufficiale insieme a Quartararo, prendendo il posto di Maverick Viñales. Finalmente quindi Morbidelli avrà un mezzo aggiornato e all'altezza del suo immenso talento, ora bisognerà solo capire le sue condizioni fisiche, dato che non corre da oltre 2 mesi. Il posto in Petronas del Morbido è stato preso da Andrea Dovizioso, che quindi ritorna nel Circus dopo l'addio a Ducati a Portimao lo scorso anno. Assaggio quindi di Yamaha per lui, dato che ha già firmato anche per il 2022 per prendere il posto di Valentino Rossi. Ora, con la moto ormai di due anni fa, si pone come scopo quello di riprendere le misure alla categoria, per poi buttarsi a capofitto a pensare al prossimo anno. Bentornati ragazzi!

Quartararo pronto a tornare in alto. Ce la farà?

Fabio Quartararo - Mondiale 2021 MotoGP Credit Foto Getty Images

Piccolo passo falso in Spagna per El Diablo, che non è riuscito a stare al passo di Honda, Ducati e Suzuki. Il francese però era stato un buon profeta, aveva annunciato già al giovedì di poter essere in difficoltà ad Aragon. Ora arriva a Misano dove Yamaha ha sempre fatto bene e dove lui ottenne un fantastico secondo posto nel 2019, anno di debutto in MotoGP. Insomma, il Motorland sembra ormai lontano, è certamente lui uno dei favoriti per la corsa romagnola.

Bagnaia ci ha preso gusto!

Pecco Bagnaia Credit Foto Eurosport

Le Ducati possono fermare Quartararo a Misano? Mah, guardando i risultati degli ultimi anni non sarà una cosa semplice: da quando si è tornati qui nel 2007, Ducati ha vinto solo 2 volte: una con Dovi nel 2018, l'altra con Stoner nel 2007. E' anche vero che Pecco lo scorso anno arrivò a podio in gara-1 ed era stato in testa per lunghi tratti nella seconda gara (nel 2020, come quest'anno, ci furono due appuntamenti qui), prima di cadere. Bagnaia arriva qui col morale alle stelle, forte della prima vittoria in carriera arrivata ad Aragon. Sarà lui il primo avversario del Diablo.

Marquez o Mir? O entrambi?

Joan Mir Credit Foto Getty Images

Per un verso o per l'altro, sembrano sempre più in forma. Parliamo degli acerrimi nemici Marc Marquez e Joan Mir, che negli ultimi tempi stanno salendo vistosamente di tono e anche domenica lotteranno per qualcosa di importante. Il Cabroncito ad Aragon ha messo in mostra piccoli sprazzi dell'alieno del passato. Il braccio non è ancora a posto e difficilmente lo sarà a breve, ma la sua condizione attuali gli permette comunque di lottare per qualcosa di importante. Discorso simile per il campione del mondo in carica, che fisicamente è a postissimo, ma negli ultimi tempi è sempre più a posto anche la sua Suzuki, che pian piano sta chiudendo il gap con i migliori. Riuscirà a primeggiare a Misano?

Valentino Rossi ancora a Misano, per la penultima volta

Valentino Rossi - GP Gran Bretagna 2021 Credit Foto Getty Images

Per ultimo non possiamo non parlare di Valentino Rossi, che arriva a Misano per la penultima volta in carriera, dato che qui si correrà anche tra un mese. A guardare i risultati sembra una lunga agonia quella del Dottore prima del ritiro, anche ad Aragon è stata una corsa molto complicata per lui, chiusa in penultima posizione. Speriamo che il ritorno dei tifosi sulle tribune possa dargli una spinta, quella marea gialla che spera nel suo ultimo acuto di una carriera infinita. Il sogno è sempre il podio numero 200.

