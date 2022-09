È cominciato nel peggiore dei modi il weekend del GP di San Marino per Pecco Bagnaia . Il pilota della Ducati, che dalla prossima stagione avrà come compagno di scuderia Enea Bastianini , non è stato molto veloce nelledi questa mattina ed ha chiuso infatti al 6° posto. Ma non solo. I commissari di gara hanno deciso di infliggergli. Il motivo? Una, che ha generato una situazione pericolosa per gli altri piloti in pista. Quindi il numero 63 sicuramente non partirà dalla prima fila. La strada per guadagnare altri punti su Fabio Quartararo si fa così in salita per l’azzurro. Tuttavia, il weekend non è ancora da buttare. Con un buon tempo nelle qualifiche potrà giocarsi comunque le sue carte.