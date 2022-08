La MotoGP torna in Italia per il Gran Premio di San Marino, quattordicesimo atto del mondiale 2022. Da Misano i riders si daranno lotta per la vittoria, con un Pecco Bagnaia favorito. L'italiano viene da tre vittorie consecutive ed è sempre più deciso a ridurre il gap nella generale da Fabio Quartararo. El Diablo però è tutt'altro che messo male, anzi qui l'anno scorso conquistò il titolo mondiale e si trova a suo agio sulla pista romagnola. Sarà un bellissimo spettacolo domenica, un duello in cui potrebbero sempre inserirsi le tante Ducati, soprattutto quella di Enea Bastianini. La Bestia ha avuto finalmente la notizia che si aspettava, e cioè l'approdo nel team Factory per il 2023 . Ora senza pressioni potrà lottare per il grande risultato. Attenzione anche alle Aprilia, sempre in gran forma con Aleix e con il redivivo Vinales. Ultima gara per il nostro Andrea Dovizioso, che dopo domenica saluterà il motomondiale. Orari standard, diretta sia su SKY che su Tv8.