E' finalmente giunto il weekend del secondo Gran Premio italiano della MotoGP. Nel fine settimana i bolidi a due ruote saranno a Misano per il GP di San Marino, quattordicesimo atto della stagion 2022. Gara di casa per tantissimi nostri riders che si daranno battaglia per la vittoria. Gli orari del weekend ve li abbiamo scritti qui , ora è tempo di sviscerare i cinque temi fondamentali prima della domenica di gara.

1) Prosegue la rimonta di Pecco: a Misano arriverà la 4ª vittoria di fila?

Francesco Bagnaia festeggia la terza vittoria consecutiva in MotoGP, GP Austria 2022 Credit Foto Getty Images

Non c'è tre senza quattro? Riadattiamo il detto per parlare di Pecco Bagnaia, che a Misano andrà a caccia del quarto successo consecutivo, roba accaduta negli ultimi anni solo a Sua Maestà Marc Marquez. Pecco arriva alla sua corsa casalinga da favorito assoluto, in forma smagliante e su una moto che sicuramente non ha rivali. L'obiettivo è quindi la vittoria, in modo da ridurre ancora di più i punti di distacco da Quartararo. In quarto gare Bagnaia ha ridotto il distacco da -91 a -44. Ancora molti, ma almeno c'è ancora battaglia.

2) Misano pista Ducati o Yamaha? Chi andrà meglio?

Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia si scambiano i complimenti dopo il GP d'Austria Credit Foto Getty Images

La statistica dice che nelle ultime dieci corse qui (contando anche i due GP nel 2020 e nel 2021), se escludiamo le vittorie di Marquez ci sono stati tre successi Yamaha e due Ducati. Guardando i freddi numeri non sembra quindi essere una pista a favore di una o dell'altra moto, certo è che questa Ducati ormai è super performante in tutte le piste, per cui ci vorrà come al solito un Quartararo extralusso per potersi destreggiare tra le tante moto di Borgo Panigale in classifica. Come al solito El Diablo gareggerà circondato dai vari Bagnaia-Miller-Bastianini-Zarco-Martin e via dicendo, non sarà facile per lui portarsi a casa un buon risultato. L'obiettivo è naturalmente il podio, per perdere meno punti possibili da Bagnaia.

ANNO VINCITORE (MOTO) 2014 Valentino Rossi (Yamaha) 2015 Marc Marquez (Honda) 2016 Daniel Pedrosa (Honda) 2017 Marc Marquez (Honda) 2018 Andrea Dovizioso (Ducati) 2019 Marc Marquez (Honda) 2020 Franco Morbidelli (Yamaha) 2020 Maverick Vinales (Yamaha) 2021 Francesco Bagnaia (Ducati) 2021 Marc Marquez (Honda)

3) Aleix Espargaro per risalire la china. Aprilia è tornata sulla terra?

Aleix Espargaro in sella all'Aprilia Credit Foto Getty Images

Guardando ai risultati sembra che l'estate sia stata negativa per il più vecchio dei fratelli Espargaro. Sono cinque gare che non va a podio e nelle ultime due ha raccolto un nono e un sesto posto. La verità è tutt'altra: Aleix ad Assen ha forse corso la gara migliore della carriera, chiudendo quarto dopo una rimonta incredibile in seguito al contatto con Quartararo. A Silverstone invece ha corso col tallone fratturato dopo il crash nelle FP4 e in Austria la Aprilia ha faticato. Il sunto è che per le posizioni che contano ci sarà anche lui a Misano, Ducati e Quartararo permettendo. Ci riuscirà?

4) Come andrà Bastianini dopo la promozione nel team ufficiale?

La gioia di Enea Bastianini e del suo team per la prima pole position in MotoGP della carriera, Getty Images Credit Foto Getty Images

Per mesi abbiamo parlato delle incognite sul futuro di Enea Bastianini e sulle possibilità del suo passaggio in Ducati Factory. L'annuncio finalmente è arrivato e la Bestia il prossimo anno prenderà il posto di Miller. Ora quindi, con la mente finalmente sgombra di pensieri, c'è tanta curiosità per vedere Enea, e anche Martin, di nuovo in lotta. Oramai il futuro è stabilito, per cui l'italiano sarà più libero di correre, senza pensieri, e con una moto così performante si può tornare a sognare di stare davanti. Qui la Bestia lo scorso anno conquistò il primo podio della carriera, speriamo possa tornare ancora in top three.

5) Cosa attendersi da Dovizioso al passo d'addio?

MotoGP-Pilot Andrea Dovizioso Credit Foto Getty Images

Per ultimo chiudiamo parlando di un uomo meraviglioso, che tanto ha dato a questo sport negli ultimi anni e che ha Misano correrà l'ultima gara in carriera. Parliamo naturalmente di Andrea Dovizioso che, dopo la bandiera a scacchi, si congederà da questa disciplina . L'annata è stata infausta, con un team non all'altezza e una moto che solo Quaratararo riesce a guidare. Così il forlivese saluterà il paddock domenica pomeriggio, non ci resta che augurargli almeno di chiudere in top ten l'ultima gara della carriera, e dirgli grazie per tutte le emozioni che ci ha fatto provare in questi anni.

