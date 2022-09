Jack Miller dà sempre del suo meglio: ne è un’ulteriore prova l’ottimo risultato conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, Una pioggia leggera ha reso ancor più interessanti le qualifiche odierne, condizioni quasi ideali per il pilota della Ducati che registra il miglior tempo e partirà davanti a tutti; alle sue spalle, nel Q2, figurano Francesco Bagnaia (+0.015, che però Enea Bastianini (+0.115). In condizioni complicate come quelle odierne del tracciato di Misano in MotoGP,dà sempre del suo meglio: ne è un’ulteriore prova l’ottimo risultato conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, conquistando la pole position (1:31.899).ha reso ancor più interessanti le qualifiche odierne, condizioni quasi ideali per il pilota della Ducati che registra il miglior tempo e partirà davanti a tutti; alle sue spalle, nel Q2, figuranoia (+0.015, che però dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia ) ed(+0.115).

La gioia della pole position di Miller

Le dichiarazioni del pilota australiano rilasciate a caldo al termine delle qualifiche ai microfoni di Sky Sport: “Le condizioni sono state difficili, in pit-lane sembrava che andassimo incontro a una pista completamente bagnata ma poi mi sono reso conto di aver sbagliato. Ho avuto comunque modo di cambiare le gomme, è andata molto bene, sono soddisfatto“. Prosegue Miller: "La moto va bene, abbiamo avuto un buon passo per tutto il weekend. Sono passati quasi cinque anni (4 anni, 4 mesi e 27 giorni per la precisione, ndr) dalla mia ultima pole; insomma, sono davvero molto contento!".

Bagnaia: "L'obiettivo era la seconda fila e l'ho raggiunto"

E’ stata veramente dura perché le condizioni non erano chiare. La pista si è pulita nel giro di un attimo, ho dato tutto e ho sperato di rimanere in piedi, spingendo al 100%. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di essere in seconda fila, tenendo conto della penalità“, le parole del ducatista a caldo. Un risultato ottimo considerando che i principali rivali del campionato sono indietro: il leader Fabio Quartararo (Yamaha) ha chiuso in ottava posizione, mentre il secondo della classifica generale, Aleix Espargaró (Aprilia), non è andato oltre la nona piazza: "Sono riuscito a fare la differenza nel curvone, sperando che il cordolo fosse asciutto. Alla fine, il risultato non è affatto male visto quanto fatto da Aleix e Fabio" ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport il centauro italiano.

Bastianini (3° ma 2° in griglia): "Qualifiche complesse all'inizio, potevo fare qualcosa di più"

Il nuovo pilota ufficiale della Ducati nella stagione 2023: “Nei primi giri era veramente complesso guidare, non si capiva se era asciutto o bagnato. Ho rischiato di cadere nell’ultima curva, ma alla fine ho fatto la differenza. Potevo fare qualcosa di più, ma raggiungere la prima fila è sempre buono. Devo fare i complimenti a Jake Miller per la pole-position, è stato perfetto in queste condizioni”.

