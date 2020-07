Moto2, Luca Marini trionfa a Jerez: è la prima vittoria italiana nel 2020

Straordinaria gara di Luca Marini che trionfa a Jerez e conquista il terzo successo in carriera dominando davanti a Nagashima e Martin. Cade Bezzecchi, non benissimo gli altri italiani. Nagashima vola in testa al Mondiale.

Ricomincia anche il mondiale della Moto2 dopo la gara di Losail e il lockdown. Una gara completamente diversa rispetto a quella del Qatar per i protagonisti in pista. Li avevano fatto un gran bene i vari Bastianini, Baldassarri e Joe Roberts. Oggi sono altri i piloti che si sono messi in luce.

L'unica certezza è Tetsuta Nagashima. Il giapponese, dopo il trionfo di Losail, si conferma ad altissimi livelli anche a Jerez nella prima gara post COVID, chiude secondo e si invola nel mondiale.

Ma davanti a vincere è un super Luca Marini. L'alfiere del team SKY è assolutamente perfetto: parte bene, si invola in testa e poi gestisce al meglio la leadership. E' un po' la solita vittoria del fratello di Valentino Rossi, che si rilancia ad altissimi livelli nel mondiale. Deve solo continuare così e non essere autore dei soliti alti e bassi.

Chiude il podio Jorge Martin. Dopo la pole lo spagnolo non riesce a ripetersi, ma comunque conquista una buona top three. Peccato invece per la caduta di Bezzecchi che aveva il ritmo per stare sul podio. Quarto Lowes, poi Canet. Baldassarri è ottavo e mai in lotta per stare tra i primi. Nono Bastianini, ritirato Di Giannantonio per problemi tecnici.

Tra solo sette giorni si torna in pista ancora a Jerez.

Luca Marini (Kalex VR46) - GP of Germany 2018 Credit Foto Getty Images

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Martin rimane in testa, dietro super Canet secondo, poi Marini. Cade Navarro in curva 2. Quarto Nagashima, poi Bezzecchi e Lowes che è autore di un brutto gomito largo su Schrotter.

- Dopo qualche tornata sono in cinque davanti a prendere il largo: Martin, Marini, Nagashima, Canet e Bezzecchi. Al sesto giro Marini si porta in testa davanti a Nagashima.

- Marini prende qualche metro su Nagashima, terzo Bezzecchi che supera Martin e Canet. Ma grande sorpresa al nono giro la caduta di Bezzecchi che butta via un bel risultato. Poco dopo cade anche Schrotter.

- Grandissimo Luca Marini che prosegue indisturbato in testa. Posizione abbastanza cristallizzate tra i primi: Nagashima è secondo, poi Martin. Lowes recupera, supera Canet e si porta al quarto posto. Sesto Gardgner, poi Vierge, Syahrin, Baldassarri e Luthi.

- Nel finale succede ben poco: Marini trionfa con oltre un secondo e mezzo davanti a Nagashima. Chiude il podio Martin. Poi Lowes, Canet, Syahrin, Gardner, Baldassarri, Bastianini e Vierge decimo.

La statistica chiave

Terza vittoria in carriera per Luca Marini.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Luca MARINI: Che gara di Luca, comandata alla sua maniera! Quando ne ha si comporta sempre così: va davanti con un ritmo incredibile, prende il largo e poi gestisce. Speriamo possa confermarsi a lungo in questa condizione!

Il peggiore

Joe ROBERTS: E' stata la grande sorpresa del Qatar. A Jerez invece dove è finito? Non pervenuto, neanche tra i punti. Crollo veramente strano.

