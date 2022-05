Dopo tanto girarci intorno, finalmente arriva il primo successo in carriera per Ai Ogura. Il giapponese vince il Gran Premio di Spagna, quinto atto del mondiale 2022 della MotoGP sul circuito di Jerez. Dopo il terzo posto dell'Argentina e il secondo di Austin, Ogura conclude il suo processo di crescita e e vince per la prima volta in Spagna.

Non c'è storia. Il giapponese è in testa dal primo all'ultimo giro. Tiene a bada un super Canet e vince in solitaria. Ora attenzione a lui anche per il mondiale, dato che in questa stagione il suo peggior risultato, quando è arrivato al traguardo, è un sesto posto. Ora è a -19 da Vietti, sempre in difficioltà oggi e sesto all'arrivo.

Super Ogura, grandissimo Aron Canet. Secondo lo spagnolo che, sette giorni fa era in ospedale con un polso rotto. Ma dopo l'operazione torna in pista e va alla grande. Oggi ci prova a stare con Ogura, nella seconda parte molla e bada a chiudere in posizione d'onore.

Bene Arbolino terzo che chiude il podio: Tony fa un po' l'elastico con Canet, ma il rivale gli arriva davanti. Comunque prosegue il buon momento dell'italiano, sempre sul pezzo in quest'inizio di stagione nella nuova categoria.

Come detto, Vietti sesto dietro a Fernandez e Schrotter. Celestino non ne ha e chiude lontanissimo dai primi. Ma in fin dei conti porta a casa punti fondamentali per il mondiale.

Diverse le cadute. Il primo a finire a terra è Acosta, poi anche Lowes, Chantra, Aldeguer e Dixon, oltre a Romano Fenati. Ora una settimana di pausa, poi si va in pista a Le Mans.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Ogura parte forte, poi Canet e Arbolino. Quarto Chantra, poi Aldeguer e Vietti. Settimo Lowes, poi Acosta e Augusto Fernandez. Pedro purtroppo finisce subito a terra.

- Ogura sempre in testa, secondo va Arbolino, poi Canet, Chantra e Lowes che risale la classifica e si aggancia ai primi. Vietti sesto non riesce a stare coi primi, poi Augusto Fernandez e Aldeguer.

- Sono in cinque a lottare per la vittoria: Ogura, Canet, Arbolino, Chantra e Lowes, ma questi due in breve tempo finiscono a terra. Sono quindi in tre davanti, mentre Vietti quarto è superato da Fernandez, mentre Dixon fa cadere Aldeguer.

- Si arriva a metà gara con i primi tre sempre abbastanza vicini: Ogura, Canet e Arbolino. Fernandez quarto ormai è lontanissimo, poi Vietti che deve vedersela con Schrotter.

- A sette giri dalla fine Schrotter passa Vietti, ma l'italiano lo risorpassa. Schrotter però ne ha di più e va davanti. Davanti invece Ogura scappa e Canet molla. Terzo Arbolino in solitaria.

- Finale con pochi scossoni davanti: perfetto Ogura trionfa davanti a Canet e Arbolino. Distacchi elevatissimo con il decimo è oltre 25 secondi.

La statistica chiave

Ogura è il quinto vincitore diverso in Moto2 nelle prime sei gare. Da notare che tutti questi hanno ottenuto la loro prima vittoria nella categoria.

La dichiarazione

Tony ARBOLINO: "Mi è sembrata una gara incredibile. Il podio era l'obiettivo ma abbiamo faticato. Ho spinto veramente al 100%, ma non avevo feeling con l'anteriore destra. Comunque il podio è arrivato e siamo contenti".

Il momento social

Il migliore

Ai OGURA: Capolavoro assoluto. Semplicemente è stato il più forte oggi e trionfa in totale solitaria.

Il peggiore

Pedro ACOSTA: Dopo lo svavillante 2021, sta facendo oggettivamente fatica ora. Terzo zero di fila, quello di oggi è ancora più un peccato perché era andato forte per tutto il weekend. Invece rovina la sua gara nei primi due giri finendo nella ghiaia. Poi riparte con un gran ritmo, ma è tardi.

