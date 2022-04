Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna, sesto round del Mondiale 2022 di MotoGP, grazie ad un giro letteralmente sensazionale. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, il portacolori del team Ducati Factory ha ottenuto la sesto round del Mondiale 2022 di MotoGP, grazie ad un giro letteralmente sensazionale. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, il portacolori del team Ducati Factory ha ottenuto la sua prima partenza al palo stagionale , realizzando il fantastico crono di 1:36.170, precedendo di ben 453 millesimi il francese della Yamaha, Fabio Quartararo, e di 763 lo spagnolo dell’Aprilia, Aleix Espargaró.

Un tempo stellare, reso possibile per la grande differenza che il pilota torinese è stato in grado di fare nel T3 e T4 del circuito andaluso. Pecco ha saputo estrarre il meglio dalla sua GP22 e, visto anche quanto fatto sul passo gara, ci sono ottimi presupposti in vista della gara di domani (via fissato per le ore 14.00). Sarà duello con Fabio Quartararo?

Ad

Gran Premio di Spagna Moto2, pole Ogura, Arbolino secondo UN' ORA FA

Le sue parole rilasciate a Sky Sport subito dopo la fine della Q2 confermano il suo entusiasmo: “Sono euforico per questo risultato perché finalmente cominciamo a raccogliere il tanto lavoro fatto. Disputare la gara a Portimao è stato importante per avere questo feeling e finalmente sono tornato a guidare come volevo. Credo di aver affrontato il settore 4 della pista nel migliore dei modi, soprattutto nella percorrenza delle curve 11-12”.

Enea Bastianini non è riuscito a incantare nelle qualifiche. Il centauro della Ducati del Team Gresini, capace di vincere ben due Gran Premi nel corso di questa stagione tra Qatar e Austin, scatterà dall’undicesima posizione sullo schieramento di partenza della gara di domani.

Il pilota italiano si è dovuto accontentare della quarta fila, pagando un ritardo di 1.448 dallo scatenato Francesco Bagnaia, pilota ufficiale della Scuderia di Borgo Panigale. Enea Bastianini è reduce dalla caduta di Portimao, che gli è costato il primo posto provvisorio nella classifica del Mondiale della classe regina, ma si trova ad appena otto lunghezze di distacco da Fabio Quartararo e pienamente in corsa per il titolo iridato.

Il 24enne romagnolo ha analizzato la propria prestazione, soffermandosi sulle tante criticità riscontrate tra prove libere e qualifiche: “Non è andata bene, stamattina siamo entrati in Q2 ma la moto non è al massimo, anche se con la gomma soft va meglio, ma poi in gara si utilizzerà la media. Non sono soddisfatto, non abbiamo lavorato benissimo oggi e ancora non abbiamo capito cosa fare”.

Enea Bastianini ha poi proseguito: “In qualifica sono caduto alla curva 8, non so cosa sia successo, mi si è chiusa mentre stavo andando sul gas. Non ho feeling all’anteriore, non sono tranquillo e non guido sciolto. Proveremo a lavorare nel warm up per venirne fuori, mi piacerebbe fare una bella gara. Jerez non è una pista facilissima, la gara è lunga e adesso cercheremo di metterci a posto”.

Gran Premio di Spagna Guevara centra la pole a Jerez! 4° Foggia, 8° Rossi, solo 13° Migno 4 ORE FA