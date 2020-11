Come ampiamente previsto dai meteorologi, si è girato su pista bagnata. Non sorprende, quindi, che il miglior crono del turno sia stato realizzato da un “mago della pioggia” come Jack Miller. L’australiano della Ducati Pramac ha completato il suo miglior giro in 1’42”0, precedendo di mezzo secondo un ottimo Franco Morbidelli, l’unico degli alfieri della Yamaha ad aver lasciato il segno. Infatti Maverick Viñales ha vegetato a centro classifica, mentre Fabio Quartararo è apparso in grossissima difficoltà e ha chiuso addirittura in ultima posizione la classifica dei tempi. A proposito della Casa di Iwata. Non ha girato Valentino Rossi, il quale è ancora in attesa dell’esito del secondo tampone per capire. Se dovesse essere negativo, allora il Dottore prenderà parte già alle prove libere di domattina. Nel frattempo la sua moto è stata utilizzata dallo statunitense Garlett Gerloff, che lo sostituirà in caso di tampone positivo.