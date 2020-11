Rispetto alla scorsa settimana, possiamo affrontare questo Gran Premio in maniera più tranquilla. Questa volta so che potrà gareggiare e questo fatto toglie un po’ di stress a me e alla mia squadra. Ora possiamo concentrarci sul miglioramento del lavoro fatto lo scorso fine settimana. Per me è stato un peccato non essere riuscito a finire quella gara, ma ora abbiamo un’altra possibilità, anche se sappiamo che non sarà facile. Abbiamo faticato con il grip, quindi è su quello che dovremo concentrarci per migliorare“.