Una qualifica davvero tirata sul circuito di Spielberg. Jorge Martin (1.22.994) sfrutta al massimo la potenza della sua Ducati e si prende la pole position del Gp di Stiria. Pecco Bagnaia rimane dietro allo spagnolo per soli 44 centesimi ma partirà comunque davanti al leader del campionato Fabio Quartararo. Il francese era balzato in vetta alla classifica a pochi secondi dallo scadere della sessione, ma si è visto cancellare il crono per aver oltrepassato i track limits. Seconda fila aperta da un'altra Ducati, quella di Jack Miller, che precede la Suzuki di Joan Mir e l'altra desmo di Johann Zarco. Completano la top 10 Aleix Espargaro, con la prima delle Aprilia, Marc Marquez, non lontano dai migliori, mentre è solo nono Maverick Vinales, a mezzo secondo dal compagno Quartararo e davanti a Nakagami (Honda).

Q1, Rossi e Bastianini out

Poche soddisfazioni per la pattuglia italiana, per la maggior parte eliminata già in Q1. Sono Alex Marquez e Miguel Oliveira ha prendersi i due pass per la sessione finale, eliminazione illustre invece per Alex Rins. Dani Pedrosa che rientra questo weekend da wildcard, trova un discreto 14esimo tempo e fa meglio di un Valentino Rossi apparso mai competitivo sul giro secco in questi due giorni. Il dottore scatterà 17esimo davanti a Luca Marini. Sfortunato Enea Bastianini (20°) che aveva centrato il tempo buono per la qualificazione, per poi vederselo annullato anche in questo caso per i limiti della pista ecceduti.

La griglia di partenza

La cronaca in 5 momenti chiave

- Alex Marquez e Oliveira tolgono i posti per la Q2 ad Alex Rins che era stato in testa per l'intera sessione. Bastianini scala la classifica, ma arriva la comunicazione: tempo cancellato. Niente da fare per Rossi che si migliora nel finale ma non basta ed è settimo di sessione.

- Via alla Q2, Quartararo è il migliore dopo il primo tentativo, subito gran tempo per il francese della Yamaha.

- Jorge Martin si mette secondo, nonostante un primo lap annullato. Peccato per Bagnaia che ha commesso un errore nel settore centrale ed è dietro in classifica.

- Ultimo tentativo: Martin velocissimo, ma arriva Quartararo che torna in testa. Colpo di scena: il giro del driver Yamaha è invalido e quindi la pole è del pilota Ducati.

- Caduta per Marc Marquez. Nell'ultimo push perde la moto in inserimento di curva e addio sogni di prima fila.

