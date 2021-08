Il Gp di Stiria è stato vinto da Jorge Martin, davanti a Joan Mir e Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha rimane leader del campionato, in attesa di tornare in pista ancora al Red Bull Ring settimana prossima. Ecco le parole dei tre piloti saliti sul podio.

Jorge Martin (P1)

"Non ci posso credere, per questo non sembro così felice. Sono riuscito a mantenere un passo costante, avevo grandi sensazioni con la moto. Nell’ultima parte della gara sapevo che Mir avrebbe potuto attaccarmi per cui ho deciso di salvare le mescole, per poi creare un piccolo gap che mi potesse dare maggior tranquillità. Negli ultimi giri ho pensato a tantissime cose e questo è sicuramente uno step importante per la mia carriera. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e soprattutto a mio nonno che sta poco bene"

Grand Prix Stiria Le pagelle: Martin perfetto, Pedrosa lodevole 2 ORE FA

Joan Mir (P2)

"Oggi ho dato tutto, ho sfiorato il successo. Per tutto il week-end sono andato molto bene, mi servivano un po’ di decimi ancora per poter impensierire Jorge che ha fatto un gran lavoro. Dobbiamo spingere ancora se vogliamo salire sul gradino più alto del podio. Il team ha portato dei pezzi nuovi prima di questa gara, hanno fatto uno splendido lavoro per migliorare”

Fabio Quartararo (P3)

"Questo terzo posto mi dà un’ottima sensazione perché quando c’è la bandiera rossa è sempre molto dura, anche se non sei coinvolto direttamente nell’incidente. Ho fatto un sorpasso impressionante in curva 6, in partenza, era un po’ al limite. È stato difficile ripetersi, sapevo che Jack fosse molto veloce, andavo molto bene in frenata in curva 3 e sapevo che quello poteva essere un punto per sorpassare se ci fosse stata la possibilità: ci siamo riusciti. Non so bene le posizioni degli altri fuori dal podio, ad ogni modo Martin è sempre stato veloce su questa pista e io sono contento di essere tra i top3, l’obiettivo ideale era questo e ci siamo riusciti. Sono contento per Jorge, che ha portato via punti a Mir"

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Grand Prix Stiria Moto3, Pedro Acosta vince in Austria, Fenati sul podio: 3° 4 ORE FA