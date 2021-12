. Il papà di Valentino (nove volte iridato nel Motomondiale e ritiratosi quest’anno) era stato ricoverato sabato 18 dicembre presso il reparto di reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord di Fano. Fortunatamente, gli accertamenti effettuati hanno dato esiti positivi e il 67enne, ex pilota del Motomondiale nella classe '250 e '500, ha potuto far ritorno a casa dopo alcuni giorni per proseguire le cure.

Per il papà del Dottore un grande spavento che per fortuna non ha avuto risvolti sgraditi. Giova precisare che Graziano è giunto nella struttura ospedaliera in codice verde e pertanto le sue condizioni non sono mai state critiche o gravi. Opportunamente, i medici hanno preferito verificare la situazione prima di dimetterlo. Per la famiglia Rossi quindi c’è modo di sorridere per l’arrivo del Natale anche perché presto il ’46’ lo renderà nonno