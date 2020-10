La sentenza per il caso doping in cui è coinvolto Andrea Iannone arriverà soltanto a metà novembre. A comunicare il rinvio è stato Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna dopo l’udienza che si è tenuta oggi. Questo quello che si legge nella nota emessa dal Tas:

Il pilota dell’Aprilia era stato trovato positivo al drostanolone, uno steoride anabolizzante che aiuta ad aumentare la massa muscolare, in un controllo in Malesia lo scorso novembre. Il centauro era stato sospeso in via cautelare il 17 dicembre e la sentenza emessa il 1° aprile 2020 lo condannava a 18 mesi di stop, che scadrebbero nel giugno 2021, salvo nuove indicazioni.