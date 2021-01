E' questa la reazione di Andrea Iannone alla nuova disposizione della WADA . "Dal primo gennaio un atleta che verrà trovato positivo alla cocaina (ma anche eroina, ecstasy e cannabis) rischierà una squalifica di 3 mesi. Anche un solo mese se darà prova di essersi pentito e parteciperà a un programma di recupero", come riporta il quotidiano Libero .

Iannone, che mazzata: il TAS lo sospende per 4 anni

L'abruzzese, squalificato a 4 anni per aver assunto volontariamente la sostanza dopante ma perché incapace di dimostrare che si trattò di una assunzione accidentale, non ci sta e utilizzando Instagram protesta contro questa nuova sanzione della WADA.

Da sottolineare che la nuova disposizione verrà applicata nel caso in cui l'uso delle sostanze venga fatto al di fuori delle competizioni, quindi non per migliorare le prestazioni, però sarebbe comunque un cambio epocale.