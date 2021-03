Mentre i piloti della MotoGP si preparano a risalire in sella alle loro moto da mercoledì per completare gli ultimi tre giorni di test a Losail, oggi ha destato scalpore la notizia che nell’entry list dei piloti per il GP che prenderanno parte al primo GP della stagione, il prossimo 28 marzo, in Qatar c’è anche il nome di Marc Marquez.

Marc Marquez parteciperà sicuramente al Questo inserimento non significa che automaticamente cheparteciperà sicuramente al GP di Losail , ma semplicemente che sia lui sia Honda non vogliono precludersi questa possibilità. E’ ormai noto a tutti che l’otto volte campione del mondo sta lavorando duramente in questi giorni per accelerare il suo rientro in pista in moto. Dopo quasi nove mesi di stop forzato , il Cabroncito – come ha anticipato in una videointervista rilasciata nelle ultime ore alla media house del team Repsol HRC – farà le cose in maniera graduale, inizierà dapprima a mettersi alla prova con una moto di bassa cilindrata, poi passerà alla CBR 1000 RR e solo dopo alla sua RC213V del Team Repsol. Venerdì, stando ad alcune voci che circolano con sempre maggiore insistenza in Spagna, dovrebbe essere la giornata chiave, quella in cui Marquez si sottoporrà a un altro controllo e dovrebbe ottenere il benestare dei medici per poter salire nuovamente su una moto.

Da lì partirà ufficialmente la rincorsa, anche se con appena 20 giorni dal via del primo GP della stagione appare complicato immaginarsi Marquez regolarmente impegnato in pista in sella alla sua RC213V numero 93. Più probabile magari che il Cabroncito faccia un tentativo per la seconda gara, in programma nel weekend successivo. Ma se Honda ha scritto il suo nome in quello dei piloti che parteciperanno, evidentemente, una minima possibilità che tale eventualità si palesi c’è. Staremo a vadere...

L’elenco provvisorio dei partecipanti al GP del Qatar di MotoGP

Ecco l’elenco provvisorio completo degli iscritti al Gran Premio di Barwa del Qatar: Johann Zarco (Pramac Racing); Danilo Petrucci (Tech3 KTM Factory Racing); Luca Marini (SKY VR46 Avintia); Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP); Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP); Franco Morbidelli (Petronas Yamahaa SRT); Enea Bastianini (Avintia Esponsorama Racing); Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing); Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu); Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team Gresini); Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing); Joan Mir (Team Suzuki Ecstar); Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini); Alex Rins (Team Suzuki Ecstar); Jack Miller (Ducati Lenovo Team); Pol Espargaro (Repsol Honda Team); Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT); Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team); Alex Marquez ( LCR Honda Castrol); Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing); Jorge Martin (Pramac Racing); Marc Marquez (Repsol Honda Team).

