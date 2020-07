Dal nostro partner OAsport.it

Cadute nel corso della sessione pomeridiana di test di MotoGP che si sta svolgendo a Jerez de la Frontera (Spagna). Ad andare a terra sono stati gli spagnoli Alex Marquez (Honda), Pol Espargaró (KTM) e il nostro Danilo Petrucci (Ducati). La Race Direction ha fatto scattare il regime di bandiera rossa per via di una perdita d’olio dall’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró che avrebbe appunto causato le cadute dei piloti citati. Anche per questo motivo, i commissari hanno deciso di sospendere l’attività per il momento.

Petrucci, in questo caso, è stato portato al centro medico per un controllo a seguito appunto del colpo rimediato in curva-11. In un primo momento il centauro umbro ha accusato dei giramenti di testa e per precauzione si è sottoposto ad accertamenti. Il ducatista non dovrebbe avere danni seri, ma non tornerà in pista probabilmente per via del suo stato fisico non ottimale.

