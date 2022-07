Casey Stoner ha tenuto milioni di persone attaccate al televisore nei weekend di gara. In quegli anni (purtroppo troppo pochi) era quasi impossibile non innamorarsi della La rivalità in pista tra Valentino Rossi eha tenuto milioni di persone attaccate al televisore nei weekend di gara. In quegli anni (purtroppo troppo pochi) era quasi impossibile non innamorarsi della MotoGP e non schierarsi per il pilota su Yamaha o quello su Ducati. La carriera dell’australiano è terminata nel 2012 quindi i duelli serrati tra i due sembrano di una vita fa. Casey però si è impegnato a tenere accesa la competizione con dichiarazioni spesso velenose per intaccare la fama della leggenda con il numero 46.

Il campione del mondo con la scuderia di Borgo Panigale nel 2007 ha avuto un’altra occasione per attaccare Vale. Nella cornice fiorentina della consegna del Premio Internazionale Fair Play Menarini, l’australiano ha affermato: “Non era più così forte negli ultimi anni ed era fuori dalla lotta per il titolo Mondiale, quindi non è cambiato così tanto senza di lui. Sicuramente, però, penso che la MotoGP abbia perso molti fan che venivano alle gare per vedere Valentino”.

"Bagnaia deve capire che non può vincere ogni gara"

E’ un bravo ragazzo, lui ha i miei vecchi meccanici, sta lavorando duro. Ha fatto troppi errori quest’anno, ma finché non sei nella sua situazione non puoi capire, ed è molto facile giudicare da fuori, quindi preferisco non commentare. Ma la velocità c’è. Forse devi semplicemente accettare che non puoi vincere ogni gara, e devi finire un po’ più gare: però, ripeto, è molto facile commentare da fuori gli errori”. L’ex Ducati ha parlato anche del nuovo pilota di punta del team bolognese, Pecco Bagnaia , e della sua stagione: “”.

