Jorge Lorenzo continua comunque a seguire (anche se da lontano) il Motomondiale ed in particolare la MotoGP. Il cinque volte campione iridato, in una lunga intervista rilasciata a Motorsport.com, ha toccato Ormai pronto ad affrontare una nuova avventura con le automobili nella Porsche Carrera Cup Italia continua comunque a seguire (anche se da lontano) il Motomondiale ed in particolare la MotoGP. Il cinque volte campione iridato, in una lunga intervista rilasciata a Motorsport.com, ha toccato diversi temi molto interessanti legati alla stretta attualità e anche al futuro di alcuni piloti in ottica mercato.

Sulla rimonta di Marc Marquez in Texas: “Conosciamo tutti Marc, nonostante sia caduto centinaia di volte, continua sempre a correre dei rischi. Ad Austin è quasi caduto tre o quattro volte, ma ha continuato a spingere. È un pilota speciale, unico sotto questo aspetto. Ma ferirti in così tante parti del corpo, sicuramente, non fa bene fisicamente e mentalmente. A poco a poco, ti entrano nella testa. Tecnicamente, è un fenomeno. Ha ambizione e fisico, ma il tempo passa per tutti. Per me comunque gli mancano ancora almeno cinque anni buoni“.

Ad

Sulla situazione di Fabio Quartararo: “E’ difficile perché la Yamaha si è un po’ smarrita, o si è evoluta meno degli altri marchi. È in uno dei momenti peggiori degli ultimi 20 anni, o 17, da prima dell’arrivo di Valentino. Fabio sta guidando magnificamente, lui va al limite della moto e non gli basta nemmeno per salire sul podio. Per lui è psicologicamente dura, ma non vedo opzioni migliori di questa. Si dice che possa andare in Honda, ma è una moto molto difficile. Lui è abituato ad essere scorrevole in percorrenza delle curve, mentre la Honda si guida in modo totalmente diverso. E in Ducati sembra non ci sia spazio, che per me è la moto migliore in questo momento. Non è una situazione ideale per lui, ma nella guida e nella tecnica è ad un livello molto vicino a Marc”.

MotoGP Quartararo: “Dove correrò nel 2023? Deciderò prima dell’estate" 13/04/2022 A 13:09

Sui motivi delle difficoltà di Francesco Bagnaia con la Ducati in questo avvio di stagione 2022: “Ciò che non va di Pecco in questo momento è la moto. La GP22, per un motivo o per l’altro, è più complicata e tutti soffrono. Pecco sta avendo un po’ più di problemi rispetto a Miller e Martin“.

Sul ballottaggio tra Bastianini e Martin per il team ufficiale Ducati nel 2023: “E’ dura. Per me Martin è già nella squadra ufficiale. Hanno già firmato. Magari mi sbaglio e quel posto è ancora in palio. Ma se non fosse così sarebbe dura perché adesso Bastianini sta guidando in modo incredibile, senza errori, due vittorie, leader del Mondiale. Spero che Martin abbia già firmato perché altrimenti sarà dura per lui“.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

MotoGP Marquez, da 24° a 6° ad Austin: rivivi la leggendaria rimonta 12/04/2022 A 13:40