Con il senno di poi il tentativo di tornare subito in pista nel secondo appuntamento di Jerez, dopo soli 4 giorni dalla frattura dell’omero, fu un vero azzardo per Marc Marquez.Il campione del mondo, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, non sarà in grado di tornare in azione nel corso di questo Mondiale MotoGP 2020. Il motivo è presto detto: il suo braccio destro non migliora e la situazione si fa sempre più complicata.

A quanto pare le condizioni del braccio non danno sensazioni positive al Cabroncito che, quindi, dovrà molto probabilmente sottoporsi ad un terzo intervento chirurgico all’arto, dato che da luglio ad oggi non ci sono stati i miglioramenti che si aspettava. Non è ancora stata fissata una data per questa operazione, ma ad occhio e croce lo spagnolo attenderà i tre mesi dopo la frattura (scadranno la prossima settimana) per verificare come procedere nel prossimo futuro. L’opzione della terapia conservativa, ovvero aspettare che l’osso tornasse stabile in maniera naturale, non ha dato gli esiti che si attendevano, e le immagini del campione del mondo che non riusciva a muovere il braccio in maniera normale, mentre seguiva la gara del fratello ad Aragon, ne sono una conferma davvero emblematica.

A questo punto la situazione medica di Marc Marquez si fa davvero preoccupante. Dopo il ko di Jerez di luglio, infatti, si è già dovuto sottoporre a due operazioni che, a quanto pare, non hanno sortito gli effetti sperati, ed ora ne sarà necessaria una terza. Occorrerà molto tempo perchè il suo braccio destro possa finalmente tornare al massimo della condizione ed i tempi di recupero potrebbero davvero allungarsi in maniera notevole andando ad intaccare anche il campionato 2021. Davvero un momento difficile per il fuoriclasse della Honda che, come detto, forse ha sfidato un po’ troppo il suo corpo tentando il rientro in pista dopo soli 4 giorni in quel di Jerez. I medici che gli diedero il via libera, ovviamente, hanno la maggior parte delle colpe per questa situazione…

