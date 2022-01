La tanto attesa autorizzazione è arrivata: Marc Marquez potrà davvero tornare in pista nei test MotoGP a Sepang, in Malesia. Potrà dunque essere in sella alla sua Honda RC213V a seguito del suo miglioramento visivo: il centauro spagnolo, infatti, si è trovato a dover fare i conti con una diplopia, . Potrà dunque essere in sella alla sua Honda RC213V a seguito del suo miglioramento visivo: il centauro spagnolo, infatti, si è trovato a dover fare i conti con una diplopia, vale a dire una visione doppia

Detti miglioramenti, nelle ultime settimane, avevano fatto sì che l’equipe medica reputasse sufficiente il recupero per consentire a Marquez di ricominciare a guidare e allenarsi su un mezzo motociclistico. Non, però, una moto da corsa in pista: l’iberico, infatti, è ripartito da una pista di motocross, e solo poi è andato a Portimao ed Aragon.

Pol Espargaró che riuscì a precedere nell’ultimo Gran Premio che disputò, a Misano. L’ulteriore controllo medico effettuato lunedì ha ribadito i progressi di Marquez , che a questo punto è di nuovo autorizzato a guidare in sella a un mezzo della MotoGP. Il che, naturalmente, gli apre tutte le porte. Il pluricampione del mondo, dunque, andrà prima di tutto a Sepang, poi a Mandalika (Indonesia) nella settimana successiva. Sarà al fianco di quelche riuscì a precedere nell’ultimo Gran Premio che disputò, a Misano.

