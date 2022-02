Giorno di presentazione per il Ducati Lenovo Team, pronto ad affrontare la nuova stagione. Per la scuderia di Borgo Panigale sarà la ventesima stagione nella MotoGP, con Francesco Bagnaia e Jack Miller confermati in sella alla Desmosedici. Il video, condiviso sulle principali piattaforme social di Ducati e Ducati Corse, è stato trasmesso in simultanea sulle pagine web e sui canali ufficiali YouTube di Ducati e della MotoGP.

Ad

"Sono felice per l'inizio di questa nuova stagione. Abbiamo chiuso il 2021 con una nota positiva e spero di poter riprendere così anche il 2022". Sta tutto a lui: Francesco Bagnaia è il pilota di punta per conquistare la doppietta mondiale in Motogp. A Borgo Panigale il Mondiale Costruttori non basta più. "Insieme alla mia squadra sono cresciuto molto durante lo scorso anno - dice Bagnaia alla presentazione delle nuove moto 2022 - mi trovo davvero bene con il gruppo di lavoro e sono convinto che insieme potremo fare grandi cose. La Desmosedici GP in questa nuova colorazione è ancora più bella e non vedo l'ora di tornare a gareggiare con lei. L'obiettivo per questa stagione sarà come sempre quello di migliorare costantemente e riuscire ad essere competitivo in ogni gara. Punteremo a riportare il titolo piloti MotoGP, oltre a quello squadre e costruttori, a Borgo Panigale".

Gran Premio di Spagna Quartararo in pole davanti a Morbidelli! Marquez e Rossi indietro 01/05/2021 A 11:59

"Il Campionato sta finalmente per ripartire e io mi sento pronto più che mai ad affrontare questa nuova stagione - rilancia Jack Miller - Avere un altro anno di esperienza in MotoGP mi fa sicuramente sentire più forte e, inoltre, sento di essere migliorato molto sia fisicamente che mentalmente rispetto al 2021. Questo sarà il mio secondo anno insieme al Ducati Lenovo Team, un gruppo di persone veramente appassionato del quale mi sento fortunato di fare parte. Appartenere alla squadra ufficiale Ducati è un motivo di orgoglio e significa anche avere il sostegno di numerosissimi tifosi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Non vedo l'ora che arrivi marzo per scendere in pista per la prima gara dell'anno in Qatar".

Bagnaia, Marini, Bastianini: gli highlights del test Ducati a Jerez

Gran Premio di Spagna FP3: svetta Nakagami, Valentino Rossi 15° 01/05/2021 A 10:17