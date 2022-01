2 novembre, quando un brutto incidente stava per togliere la vita a Marco Sias, ragazzo di vent'anni della Sardegna; Marco entra in coma e ci rimarrà fino al 19 novembre, come ha scritto l'Unione Sarda. In questi interminabili giorni di sonno profondo, il giovane ha riferito che aveva un "Ero in una sinagoga e dentro c’era la sua moto, con davanti impresso il numero 58. Poi è arrivato lui, Marco Simoncelli: aveva i riccioli color oro, un cerotto sul naso e mi diceva queste parole: ‘Tranquillo, da questo incubo ti stai per svegliare’. Di lì a poco, ho aperto gli occhi". Una storia emozionante, a lieto fine e con un personaggio rimasto nella memoria di tutti: tutto è iniziato il, quando un brutto incidente stava per togliere la vita a, ragazzo di vent'anni della Sardegna; Marco entra in coma e ci rimarrà fino al, come ha scritto. In questi interminabili giorni di sonno profondo, il giovane ha riferito che aveva un tifoso speciale a dargli forza:

LE PAROLE DELLA FAMIGLIA

Indescrivibile l'emozione di mamma Giuliana Orru e papà Massimo che non possono che credere al sogno del figlio, ringraziando nel loro cuore il motociclista: "Il nostro è un ragazzo tranquillissimo e miracolato, che non ha mai apprezzato né fatto così tanto sport. Non ha mai seguito una gara di MotoGP, ecco perché ci sentiamo di credergli".

