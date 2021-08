Dopo la pausa estiva, comunicherò la mia decisione sul futuro". Valentino Rossi è stato di parola. Ancora prima di tornare in pista per il primo dei due appuntamenti in programma in Austria, il numero 46 ha rivelato la sua scelta per il futuro: ritiro. Una parola che scuote il mondo delle moto italiano e internazionale e non solo. Il campione di Tavullia lo ha annunciato 26ª stagione nel Motomondiale, di cui 22 in top class: a 42 anni, si tratta di un record assoluto. Uno dei tanti che la leggenda pesarese può vantare. Ecco i principali. Lo aveva detto: "".è stato di parola. Ancora prima di tornare in pista per il primo dei due appuntamenti in programma in Austria, il numero 46 ha rivelato la sua scelta per il futuro:. Una parola che scuote il mondo delle moto italiano e internazionale e non solo. Il campione di Tavullia lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa straordinaria . Rossi, a contratto fino a fine stagione con Petronas per il Mondiale 2021, è alla suanel Motomondiale, di cui 22 in top class: a 42 anni, si tratta di un record assoluto. Uno dei tanti che la leggenda pesarese può vantare. Ecco i principali.

I numeri da record

- 9: i mondiali vinti. Solo Giacomo Agostini (15) e Angel Nieto (13) ne hanno conquistati di più considerando tutte le Classi. E' al pari di Mikel Hailwood e Carlo Ubbiali

- 7: i mondiali vinti nella Classe regina (500 e MotoGP). Solo Agostini (8) ne ha conquistati di più

- 432: i Gran Premi corsi in carriera a fine stagione 2021 (atttualmente comanda la classifica delle gare disputate con 423).

- 115: i Gran Premi vinti nel Motomondiale in tutte le classi. Solo Giacomo Agostini (122) ha fatto meglio

- 89: primato di vittorie assoluto nella classe regina

- 235: i podi nel Motomondiale in tutte le Classi, 73 in più rispetto al secondo in questa classifica (Giacomo Agostini, 159).

La gioia di Valentino Rossi tornato sul podio da dove mancava da 17 GP, Gp d'Andalusia, MotoGP, Getty Images Credit Foto Getty Images

- 5000 punti: è il primo pilota della storia ad aver superato questa soglia nella classe regina

- 84,6%: 199 dei 235 podi ottenuti da Valentino Rossi sono arrivati nella Classe maggiore (500 e MotoGP)

- 100%: la percentuale di podi conquistate nel 2003. 16 gare su 16. Record di podi in una singola annata.

- 23: i podi consecutivi conquistati nella Classe regina. Tra il Gran Premio del Portogallo nel 2002 e il Gran Premio del Sudafrica nel 2004.

- 4: i decenni in cui Valentino Rossi ha ottenuto almeno un podio nel motomondiale (1990, 2000, 2010, 2020)

- 23 anni e 356 giorni: l'arco temporale intercorso fra il primo (1/8/1996, Brno) e l'ultimo podio (26/7/2020, Jerez). Un primato di longevità unico.

Valentino Rossi - 2019-1996 Credit Foto Getty Images

- 10: le vittorie ottenute sui circuiti di Barcelona-Catalunya e Assen. I circuiti in cui ha vinto più gare considerando tutte le categorie

- 11: le vittorie ottenute nel 2005. E' il numero più alto di successi mai ottenuto da un pilota Yamaha in una singola stagione

- 147: i punti di vantaggio su Melandri nel 2005: E' il titolo col maggior distacco sul secondo in 500/MotoGP

- 5: le gare consecutive vinte con due marche differenti di moto. E' l'unico pilota della storia ad esserci riuscito

- 38 anni e 129 giorni: è il settimo pilota più anziano della storia ad aver vinto un Gran Premio nella Classe regina (Gran Premio d'Olanda 2017)

- 2: i titoli mondiali vinti di fila cambiando marca di moto. Nel 2004 eguagliò Eddie Lawson.

Gli altri record

- Valentino Rossi è stato l'unico pilota in grado di vincere almeno un Mondiale nella Classe 500 e in MotoGP (dal 2002).

- Valentino Rossi ha concluso cinque volte al secondo posto di un Mondiale, un record per un pilota delle due principali Classi (500 e MotoGP).

- Solo in cinque delle sue 26 stagioni nel Motomondiale Valentino Rossi non è riuscito a vincere un singolo Gran Premio (in tutte le Classi): nel 2011, 2012, 2018, 2019, 2020 [il 2021 è ancora in corso e ha 9 GP per provare a ribaltare la situazione].

- Valentino Rossi è il pilota per il quale è trascorso più tempo fra la sua prima e la sua ultima vittoria nel Motomondiale in tutte le Classi: 20 anni 10 mesi e 7 giorni, fra il Gran Premio della Repubblica Ceca 1996 (18/8/1996, in 125) e il Gran Premio d'Olanda 2017 (25/6/2017, in MotoGP).

- Valentino Rossi è il pilota per il quale è trascorso più tempo fra la sua prima e la sua ultima vittoria in Classe Regina: 16 anni 11 mesi e 16 giorni, fra il suo primo successo (Gran Premio del Regno Unito in 500, 9/7/2000) e l'ultimo (Gran Premio d'Olanda 2017 in MotoGP, 25/6/2017).

Max Biaggi e Valentino Rossi si stringono la mano sul podio, Imago Credit Foto Imago

- Rossi e Agostini sono gli unici due piloti ad aver vinto il titolo mondiale della top class sia con motori a due tempi che con motori a quattro tempi.

- La vittoria del GP di apertura della stagione 2004 in Sudafrica con Yamaha, che seguiva il GP di chiusura di Valencia 2003 con Honda, ne fecero il primo pilota della storia ad aver vinto consecutivamente con moto di costruttori diversi.

- Valentino è l'unico pilota della storia ad aver vinto nella top class con cinque tipi differenti di motocicletta: la 500cc 2t Honda nel 2001, la 990cc 4t Honda nel 2002, la 990cc 4t Yamaha nel 2004, la 800cc 4t Yamaha nel 2007 e la 1000cc 4t nel 2013.

